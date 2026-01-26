  • İSTANBUL
Organik kumaşa "Eli belinde" dokunuşu! Unutulan Osmanlı deseni geri döndü
IHA Giriş Tarihi:

Organik kumaşa “Eli belinde” dokunuşu! Unutulan Osmanlı deseni geri döndü

Trabzon’da doğal ipliklerle dokunan organik kumaşlar, Osmanlı’dan günümüze ulaşan 'Eli belinde' motifiyle yeniden hayat buldu.

#1
Foto - Organik kumaşa "Eli belinde" dokunuşu! Unutulan Osmanlı deseni geri döndü

Trabzon’da geleneksel el tezgâhlarından çıkan organik kumaşlar, kültürel mirasın en güçlü simgelerinden biriyle buluştu.

#2
Foto - Organik kumaşa "Eli belinde" dokunuşu! Unutulan Osmanlı deseni geri döndü

Geleneksel el tezgâhlarında doğal iplikler kullanılarak üretilen kumaşlar, Osmanlı döneminin önemli desenlerinden biri olan 'Eli belinde' motifiyle hayat buluyor. Dokuma aşamasında ortaya çıkan bu motif; bereketi, üretkenliği ve doğurganlığı temsil eden güçlü bir simge olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Organik kumaşa "Eli belinde" dokunuşu! Unutulan Osmanlı deseni geri döndü

Trabzon Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi'nde Osmanlı'dan günümüze ulaşan ve vazgeçilmez desenler arasında yer alan 'Eli belinde' motifi, tamamen kişiye özel olarak tasarlanarak kültürel mirası geleceğe taşıyan önemli eserler olarak dikkat çekiyor.

#4
Foto - Organik kumaşa "Eli belinde" dokunuşu! Unutulan Osmanlı deseni geri döndü

Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi Yöresel Bez Dokuma Eğitmenlerinden Aygen Sır, 'Eli belinde' motifinin, Osmanlı döneminden günümüze ulaşarak artık vazgeçilmez hâle geldiğini söyledi. Sır "Geleneksel el tezgâhlarımızda, doğal iplikler kullanarak ürettiğimiz kumaşlara Osmanlı motifi olan 'Eli belinde' desenini dokuyoruz. Kumaş dokuma aşamasında ortaya çıkan bu motif, bereketi, üretkenliği ve doğurganlığı temsil eden güçlü bir simgedir. Eli belinde motifi, Osmanlı döneminden günümüze ulaşmış, artık vazgeçilmez hâle gelmiş Osmanlı desenlerinden biridir. Döneminde padişahların gücünü ve kudretini simgelemek amacıyla da kullanılmıştır" dedi.

#5
Foto - Organik kumaşa "Eli belinde" dokunuşu! Unutulan Osmanlı deseni geri döndü

"Tasarım aşamasında Osmanlı motiflerini kumaşlarımıza işlemeye başladığımızda, bu desenlerin kumaşlarla son derece uyumlu olduğunu gördük" diyen Sır "Bunun üzerine tüm Osmanlı motiflerimizi dokuma sırasında kumaşa aktarmaya başladık. Bu motifler, Osmanlı'dan günümüze taşınan desenlerdir. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasımızı canlandırmak ve yaşatmak amacıyla hizmet veriyoruz. Organik kumaş ile Osmanlı motiflerini bir araya getirmek bizim için çok anlamlı. Tamamen kişiye özel olarak tasarlanan bu ürünler, zarafeti simgeleyen önemli bir kültürel mirastır" şeklinde konuştu.

