Ordulu arıcılar bu sezon 18 bin ton bal topladı

Çiftçi, "Geçtiğimiz senelere oranla beklentilerin üzerinde bir bal verimi oldu. Daha önceki yıllarda arıcılar yaşadığı bazı sıkıntıları bu sezon yaşamadı. Hedeflerimize ulaştık." dedi. Geçen sezon Ordulu arıcılar tarafından üretilen bal miktarının yaklaşık 10 bin ton civarında olduğunu ifade eden Çiftçi, bu sezon18 bin ton bal ürettiklerini kaydetti. Arıcıların ürettikleri balların önemli kısmını sattığına dikkati çeken Çiftçi, "Yüzde 15 civarında arıcımızın elinde bal kaldı. Birlik olarak biz de ihracat amaçlı bal satın alarak üyelerimize destek olduk." diye konuştu.