Ordu'da sağanak hayatı felç etti

Selle beraber olabilecek bir su taşkınrıyf özellikle poşet türü malzemeler suların gitmesini engelliyor. Sabahtan itibaren karton ve poşetlerin temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan bunlara duyarlı olmalarını istirham ediyorum. Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Sahada ekiplerimiz teyakkuzda ve çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal bölgelerde şimdiye kadar bir şikâyet gelmedi ancak yollarda ufak çapta sorunlar olduğu gelen bilgiler arasındadır” dedi. “Sahada 15 adet iş makinesi ve 70 personelimiz çalışıyor” Kritik bölgeler başta olmak üzere sahada iş makineleri ve 70 personelin mücadele ettiğini söyleyen Başkan Tavlı, “Kritik bölgelerimizde iş makinelerimizi bulundurarak, olabilecek bir selin yaşanmaması için tedbirlerimizi arttırdık.