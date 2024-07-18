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Aktüel
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Ordu'da sağanak hayatı felç etti

2024-07-18 13:51:54
Ordu'da sağanak hayatı felç etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası sokak ve caddeler su altında kaldı. İlçenin Çınarlık Mahallesi'nde mezarlığa yıldırım düşmesi sonucu devrilen ağaç bir otomobilde hasar oluştururken, ilçe genelinde 2 saatte metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sel ve su taşkınlarında kritik bölgelerde incelemelerde bulundu. Ünye'de sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası şehir merkezinde su birikintileri meydana geldi. Tabakhane Köprüsü üzeri, sanayi sitesi, şehir merkezindeki iş yerleri başta olmak üzere birçok noktada taşkınlar yaşanırken, Çınarlık Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki bir ağaca yıldırım düştü.

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Foto - Ordu'da sağanak hayatı felç etti

Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi ekipleri, ilçede esnaf ve vatandaşların mağdur olmaması adına çalışma başlattı. Ekipler, kapanan mazgallarda temizlik ve su baskınının yaşandığı yerlerde tahliye çalışması yürütürken, vatandaşlar birden başlayan sağanak sonrası sokak ve caddelerin su altında kaldığını söyledi. “Ekiplerimiz teyakkuzda, ufak çapta sorunların dışından olumsuzluk yok” Aşırı yağışların ardından saha çalışmalarını yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Sabah saat 8 sıralarında başlayan yağmur. daha da şiddetlenmesiyle belli bölgelerde sel ve su taşkınlarına neden olmuştur. Vatandaşlarımızdan ricamız mazgal ağızlarına poşetlerin konulmaması, mazgalları tıkayacak bir cismin orada bulunmamasına mutlaka özen göstermemiz gerekir.

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Foto - Ordu'da sağanak hayatı felç etti

Selle beraber olabilecek bir su taşkınrıyf özellikle poşet türü malzemeler suların gitmesini engelliyor. Sabahtan itibaren karton ve poşetlerin temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan bunlara duyarlı olmalarını istirham ediyorum. Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Sahada ekiplerimiz teyakkuzda ve çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal bölgelerde şimdiye kadar bir şikâyet gelmedi ancak yollarda ufak çapta sorunlar olduğu gelen bilgiler arasındadır” dedi. “Sahada 15 adet iş makinesi ve 70 personelimiz çalışıyor” Kritik bölgeler başta olmak üzere sahada iş makineleri ve 70 personelin mücadele ettiğini söyleyen Başkan Tavlı, “Kritik bölgelerimizde iş makinelerimizi bulundurarak, olabilecek bir selin yaşanmaması için tedbirlerimizi arttırdık.

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Foto - Ordu'da sağanak hayatı felç etti

Şu an bulunduğumuz Saraçlı Mahallesi Derya Sokak üzerinde daha önce çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yaklaşık olarak şu an itibarıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile beraber 15 adet iş makinesi ve 70 personel aktif sahada görevlendirilmiştir” diye konuştu. Meteoroloji uyarıda bulunmuştu Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ordu için yapılan sarı kodlu uyarıda, “Gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denilmişti. Öte yandan esnaf, vatandaşlar ve ekiplerin su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışmaları sürüyor.

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