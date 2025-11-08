  • İSTANBUL
Ordu ilimizin sofrasından eksik etmediği sebze her derde deva oluyor! Sadece 8 lira olan Samsun'un Bafra ilçesinde 25 bin dekar alana ekilen beyaz lahananın hasadına başlandı.

Ordu ve Samsun'da her derde şifa! Alzheimer'a karşı kalkan lahana sadece 8 lira: 100 yıllık miras tarlalarda

Ordululara vatandaşlara sık sık beslenme tavsiyeleriyle seslenen Uzm. Dr. Ali Coşkun, bu kez halk arasında sevilen yemeklerden biri olan kapuskanın (lahana yemeğinin) beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. “Kapuska ye, beynin sağlıklı olsun; Alzheimer’a meydan oku!” diyen Dr. Coşkun, özellikle lahana ve brokoli gibi sebzelerin Alzheimer’a karşı koruyucu etkilerinin bilimsel araştırmalarla desteklendiğini vurguladı. Orduluların sofrasından eksik etmediği sebze derde deva oluyor. Lahana kilogramı 8 liradan tüccara sattığını kaydetti.

Ordu ve Samsun'da her derde şifa! Alzheimer'a karşı kalkan lahana sadece 8 lira: 100 yıllık miras tarlalarda

Dr. Coşkun’un paylaştığı bilgilere göre, lahana ve diğer Brassica ailesi sebzeleri (brokoli, karnabahar, kara lahana) yüksek oranda glukosinolat, flavonoid ve antosiyanin içeriyor. Bu maddeler, beyin hücrelerini serbest radikallerin zararından koruyarak sinir sistemi üzerindeki yıpranmayı azaltıyor. Bilimsel araştırmalar, bu sebzelerin Alzheimer hastalığının oluşumunda rol oynayan tau proteini ve amiloid β-proteini birikimini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Dr. Coşkun, “Lahana tüketiminin beyin sağlığını korumada önemli bir çevresel faktör olduğu artık net bir şekilde ortaya çıkıyor.” dedi. Alzheimer’a Karşı Doğal Kalkan Son dönemlerde yapılan laboratuvar ve bilgisayar modellemeli çalışmalarda, beyaz lahananın hafıza bozukluklarını azaltıcı etkilerinin gözlemlendiğini belirten Coşkun, “Bu sebzeler antioksidan özellikleriyle oksidatif stresi düşürür, inflamasyonu azaltır ve sinir hücrelerini korur.” ifadelerini kullandı. Ancak Coşkun, bu bulguların “lahana Alzheimer’ı kesin önler” anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Her bireyin genetik yapısı ve yaşam tarzı farklıdır. Yine de sebze-meyve ağırlıklı beslenme nörolojik hastalık riskini önemli ölçüde azaltabilir.” dedi. Kapuska Artık Sadece Geleneksel Değil, Bilimsel Bir Lezzet “Otopsi de lahana dedi” başlıklı önceki makalesinde de konuyu bilimsel yönleriyle ele alan Dr. Coşkun, halkı doğal beslenmeye yönlendiriyor. “Lahana, soframızdaki en basit ama en güçlü sağlık kalkanlarından biri. Kapuska sadece geleneksel değil, aynı zamanda bilimsel bir yemektir.” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ordu ve Samsun'da her derde şifa! Alzheimer'a karşı kalkan lahana sadece 8 lira: 100 yıllık miras tarlalarda

Samsun'un Bafra ilçesinde 25 bin dekar alana ekilen beyaz lahananın hasadına başlandı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 25 bin dekar alanda beyaz lahana tarımı yapıldığını söyledi. Dekar başına ortalama 5 ton ürün alındığını belirten Tosuner, bunun da yaklaşık 125 bin ton rekolte elde edileceğini gösterdiğini dile getirdi.

Ordu ve Samsun'da her derde şifa! Alzheimer'a karşı kalkan lahana sadece 8 lira: 100 yıllık miras tarlalarda

Beyaz lahananın mayıs ayı sonlarında ekildiğine işaret eden Tosuner, "Hasada başladık. Şu anda hava sıcak gittiğinden verim az ama hava soğudukça tonaj yükselir." dedi. Tosuner, Bafra halinde beyaz lahananın kilogram fiyatının 8 lira olduğuna dikkati çekerek, "Bu fiyatın üstünde de olabiliyor. Kesilen beyaz lahana mükemmel kalitede. Lahananın çorbası, yemeği, turşusu, her şeyi olur. Maliyeti az olan bir gıda ürünüdür." ifadesini kullandı.

Ordu ve Samsun'da her derde şifa! Alzheimer'a karşı kalkan lahana sadece 8 lira: 100 yıllık miras tarlalarda

Bafra Ovası'nda üretilen beyaz lahananın Ankara, İstanbul gibi büyükşehirler ile sahil bölgesindeki kentlere gönderildiğini anlatan Tosuner, "Önümüzdeki yılın şubat ve mart aylarına kadar hasat ovada devam ediyor. Çiftçinin girdi maliyetlerine destek istiyoruz. Bafra Ovası ve tüm Türkiye'de çiftçilerimizin tarımının kazançlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu. Ağıllar Mahallesi'nde 30 dönüm arazisinde beyaz lahana üreten Arif Atilla ise tarladan aldığı lahanayı kilogramı 8 liradan tüccara sattığını kaydetti

