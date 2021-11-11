Ordu açıkladı: Bize doğru yaklaştılar! Rusya Su-30’u havalandırdı

Tatbikatta yer alan Deniz Kuvvetleri kaynaklarına atıfta bulunan TASS raporuna göre, füze sistemleri hem kıyıya yakın hem de uzakta 'simüle edilmiş bir düşmanın deniz grubunu' yok etmek için konuşlandırıldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, tatbikatta hem Bal hem de Utes füze sistemleri kullanıldı.