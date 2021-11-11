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Ordu açıkladı: Bize doğru yaklaştılar! Rusya Su-30’u havalandırdı

2021-11-11 16:36:43
Ordu açıkladı: Bize doğru yaklaştılar! Rusya Su-30’u havalandırdı

Dünya basınına iki ülke arasında yaşanan gerilim bomba gibi düştü.

#1
Foto - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kırım’a yaklaşan İngiliz keşif uçağını önlemek üzere bir Su-30 avcı uçağı havalandırdığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kırım’a yaklaşan İngiliz keşif uçağını önlemek üzere bir Su-30 avcı uçağı havalandırdığını duyurdu.

#2
Foto - Sputnik'in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağının Kırım'ın 30 kilometre yakınına gelmesi nedeniyle Rus ordusunun bir Su-30 avcı uçağını kaldırdığını duyurdu.

Sputnik'in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağının Kırım'ın 30 kilometre yakınına gelmesi nedeniyle Rus ordusunun bir Su-30 avcı uçağını kaldırdığını duyurdu.

#3
Foto - Bakanlıktan yapılan açıklamada,

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Keşif uçağı, Rusya Federasyonu sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıktayken bir Rus Su-30 avcı uçağı ona doğru yaklaştı, ardından İngiliz uçağı Rus sınırından uzaklaşmak üzere rotasını değiştirdi" ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Açıklamada,

Açıklamada, "U-2S, RC-135 keşif uçakları ve iki adet P-8A Poseidon devriye uçağı, Karadeniz sularının kuzeybatı ve orta kısımlarının hava sahasında uçuş gerçekleştirdi" denildi.

#5
Foto - Kırım 2014 yılından bu yana Rusya'nın işgali altında bulunuyor. Batı ile ilişkileri son derece gergin bir dönemden geçen Rusya, ABD ve İngiltere'ye Kırım'dan uzak durmaları uyarısında bulunmuştu.

Kırım 2014 yılından bu yana Rusya'nın işgali altında bulunuyor. Batı ile ilişkileri son derece gergin bir dönemden geçen Rusya, ABD ve İngiltere'ye Kırım'dan uzak durmaları uyarısında bulunmuştu.

#6
Foto - Bölgede tatbikat yapan Rusya, füzeleri ile 'düşman' hedeflerini vurdu. 'Gözdağı' olarak nitelendirilen tatbikata ait görüntüler kısa sürede dünya gündeminin bir numaralı maddesi oldu.

Bölgede tatbikat yapan Rusya, füzeleri ile 'düşman' hedeflerini vurdu. 'Gözdağı' olarak nitelendirilen tatbikata ait görüntüler kısa sürede dünya gündeminin bir numaralı maddesi oldu.

#7
Foto - Tatbikatta yer alan Deniz Kuvvetleri kaynaklarına atıfta bulunan TASS raporuna göre, füze sistemleri hem kıyıya yakın hem de uzakta 'simüle edilmiş bir düşmanın deniz grubunu' yok etmek için konuşlandırıldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, tatbikatta hem Bal hem de Utes füze sistemleri kullanıldı.

Tatbikatta yer alan Deniz Kuvvetleri kaynaklarına atıfta bulunan TASS raporuna göre, füze sistemleri hem kıyıya yakın hem de uzakta 'simüle edilmiş bir düşmanın deniz grubunu' yok etmek için konuşlandırıldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, tatbikatta hem Bal hem de Utes füze sistemleri kullanıldı.

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