İsrail’den “Heh şöyle yola gelin” dedirten “Türkiye” itirafı: Onlar güçlenirken biz dibe vuruyoruz
İsrailli Profesör Yossi Shain, bölgede son yaşanan gelişmelere vurgu yaparken, İran ile girilen savaşın belirsizliği ışığında Türkiye'nin artan gücüne işaret etti. Shain, Türkiye'nin bölgede güçlendiğini ve İsrail'e karşı düşmanlığın ise derinleştiğine vurgu yaparken, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin gücüne güç katacağının altını çizdi. Profesör Shain, “Türkiye, sahip olduğu eşsiz güç konumunu kullanıyor ve İsrail'e karşı düşmanlığı artıyor” dedi.