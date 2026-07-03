  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başvurular başladı Seyahatsever ile bütün GSB yurtları bedava Bakan dönüp bir daha baktı! DEM Parti’nin kalesinde, görenleri hayret ettiren MHP ve Bahçeli pankartları Akaryakıtta cuma indirimi! CHP'deki kriz sürerken yeni parti ani kararla kuruldu: İşte ismi ve logosu Denizlerin yeni “Terminatör”ü görevde: Adım adım takip ediyor, füze atıyor, insansız savaş gemisi suları titretiyor SDG ilk kez mantıklı bir iş yaptı Ahlaksızlığa İslam tokadı: Sosyal medyada “öpüşme” küstahlığına sert ceza Yerin altı elmas ve altın kaynıyor: 'Biz bulamıyoruz' deyip ülkenin tek altın madenini Türkiye'ye sattılar İsrail’den “Heh şöyle yola gelin” dedirten “Türkiye” itirafı: Onlar güçlenirken biz dibe vuruyoruz
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İsrail’den "Heh şöyle yola gelin" dedirten "Türkiye" itirafı: Onlar güçlenirken biz dibe vuruyoruz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail’den “Heh şöyle yola gelin” dedirten “Türkiye” itirafı: Onlar güçlenirken biz dibe vuruyoruz

İsrailli Profesör Yossi Shain, bölgede son yaşanan gelişmelere vurgu yaparken, İran ile girilen savaşın belirsizliği ışığında Türkiye'nin artan gücüne işaret etti. Shain, Türkiye'nin bölgede güçlendiğini ve İsrail'e karşı düşmanlığın ise derinleştiğine vurgu yaparken, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin gücüne güç katacağının altını çizdi. Profesör Shain, “Türkiye, sahip olduğu eşsiz güç konumunu kullanıyor ve İsrail'e karşı düşmanlığı artıyor” dedi.

#1
Foto - İsrail’den "Heh şöyle yola gelin" dedirten "Türkiye" itirafı: Onlar güçlenirken biz dibe vuruyoruz

Georgetown Üniversitesi ve Tel Aviv Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler uzmanı olan Prof. Yossi Shain, dün 103FM'e verdiği röportajda, Türkiye'nin bölgede güçlendiğini ve İsrail'e karşı düşmanlığın ise derinleştiğini belirtti.

#2
Foto - İsrail’den "Heh şöyle yola gelin" dedirten "Türkiye" itirafı: Onlar güçlenirken biz dibe vuruyoruz

İsrail ve Türkiye arasında şu anda çok büyük çatışmalar olduğunu dile getiren Shain, özellikle Türkiye'nin önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere 32 NATO üyesini ağırlayacak olması nedeniyle, Ankara'nın bölgedeki güçlenen rolü konusunda uyarılarda bulundu.

#3
Foto - İsrail’den "Heh şöyle yola gelin" dedirten "Türkiye" itirafı: Onlar güçlenirken biz dibe vuruyoruz

İsrail'i derinden tehdit eden konulardan birinin Türkiye olduğunun altını çizen Profesör Shain, Lübnan, Gazze ve İran'daki savaşların ardından İsrail'in itibarının düştüğünü belirterek, Türkiye'nin ise bu gerilimlerden önemli ölçüde güç topladığını vurguladı.

#4
Foto - İsrail’den "Heh şöyle yola gelin" dedirten "Türkiye" itirafı: Onlar güçlenirken biz dibe vuruyoruz

Shain, "12 Günlük Savaş'tan sonra durum tamamen değişti. Şu anda, İran'daki savaşın sonucu henüz belli değilken, Türkiye güçleniyor ve Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini gözden geçiriyor. Türkiye, sahip olduğu eşsiz güç konumunu kullanıyor ve İsrail'e karşı düşmanlığı artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - İsrail’den "Heh şöyle yola gelin" dedirten "Türkiye" itirafı: Onlar güçlenirken biz dibe vuruyoruz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Yanlışlıkla içtim’ dedi, 227 bin lira ceza yedi!
Gündem

‘Yanlışlıkla içtim’ dedi, 227 bin lira ceza yedi!

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü kovalamaca sonucu durduruldu. 1.23 promil alkollü çıkan sürücü ‘Neden alkollü araç ku..
AJet'ten bir haftada 18 yeni dış hat
Ekonomi

AJet'ten bir haftada 18 yeni dış hat

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şirketin dış hat ağını genişletme stratejisi kapsamında bir hafta içinde 18 yeni dış hat seferini hizmete aldı..
Özgür Özel'e soğuk duş! O isimler CHP'de kalacak!
Siyaset

Özgür Özel'e soğuk duş! O isimler CHP'de kalacak!

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, ayrılıklarla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Çok sayıda vekilin ve belediye başkanlarının CHP'de ka..
Galatasaray’dan Bruno Fernandes için dev hamle! 60 milyon euroluk plan masada
Spor

Galatasaray’dan Bruno Fernandes için dev hamle! 60 milyon euroluk plan masada

Galatasaray, yeni sezon öncesi ses getirecek bir transfere imza atmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılıların, Manchester United forması g..
İman varsa imkan da vardır! 40 metre yüksekte namaz kıldı
Yaşam

İman varsa imkan da vardır! 40 metre yüksekte namaz kıldı

Ankara Altındağ'da bir inşaatta çalışan vinç operatörü, yerden yaklaşık 40 metre yüksekte namaz kıldı.
İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı!
Dünya

İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı!

Rusya'nın balistik füze ve İHA'larla Kiev'e düzenlediği saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Başkentte peş peşe patlamalar yaşanırken, çok say..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23