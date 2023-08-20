Oraya yaşam alanları kuruldu

Güvenlik kuvvetleri tarafından kararlılıkla sürdürülen operasyonların ardından terörden arındırılan yaylalar vatandaşların hizmetine sunuldu. Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, yaylaya çıkıp aylarca kalan vatandaşlar için bir çok bölgede mescit, tuvalet ve dinlenme alanlarının olduğu yaşam alanı inşa etti. 4 mahallenin kullanacağı Seriro yaylasında bay ve bayan tuvalet, mescit ve dinlenme alanlarını inşa eden Başkan Ürek, "İlçemizde yaşayan vatandaşların tamamı hayvancılıkla uğraşıyor. Yıllardır kanayan bir sorundu aslında, bizler devletimizin ve hükümetimizin destekleriyle ilçemizin bir çok bölgesinde sulaklar yaptık, içme suyu getirdik. Yaylalarda yaşam alanı yaptık. Besicilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan yaşam alanları inşa ettik. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.