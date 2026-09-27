Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

Bakan Gürlek, tarihin akışının vizyonu ve inancı yüksek liderlerin öncülüğündeki asil ve kadim milletler tarafından değiştirildiğini belirterek, Türkiye'nin de bugün bu hikâyeyi yazdığını ifade etti. Zamanın ruhunu iyi okuyan ve geleceğe yönelik tehditleri titizlikle tespit ederek gerekli tedbirleri alan güçlü bir birlikteliğin önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, Türkiye'nin bu kararlı duruşla yoluna devam ettiği vurguladı. Adalet Bakanı Gürlek, adalet teşkilatının fiziki şartlarını, insan kaynağını ve kurumsal işleyişini eş zamanlı ve uyum içinde geliştirdiklerini ifade etti. Bakan Gürlek, yasama organı ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri ve diğer mevzuat çalışmalarını hazırlayıp hayata geçirilmesine de katkı sağladıklarını açıkladı. Devletin tüm kurumlarının senkronize bir şekilde işlediğini dile getiren Bakan Gürlek, “En küçük meseleden en büyük meseleye kadar her konu, kurumlarımızın görev ve sorumlulukları çerçevesinde ele alınır. Bu yüzden devlet, Adalet Bakanlığı ve Türk yargısı açısından hiçbir mesele önemsiz değildir. Konusu ya da kapsamı ne olursa olsun, her meseleye aynı ciddiyetle yaklaşırız” dedi.