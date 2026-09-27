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Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

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Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

İstanbul Sultanbeyli’de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’na katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devam eden ‘Fon Soruşturması’na değinerek “Vatandaşlarımız şundan kesinlikle emin olsun. Süreci son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, tüm sorumlulardan adalet önünde hesap soracağız” dedi. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinden de asla taviz vermeyeceklerini belirten Gürlek, süreci hedef alan tetikçilere de izin vermeyeceklerini ilan etti.

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Foto - Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen teşkilat buluşmasına katılan Bakan Gürlek, ‘Türkiye Yüzyılı’nın mimarı, bu kutlu yürüyüşün mihmandarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletmekten büyük bir şeref duyduğunu ifade etti. Kim vatandaşın canına, malına ve huzuruna göz dikerse hukuk devletini karşısında bulacağını söyleyen Gürlek, “Bu azmi ve ciddiyeti tamamen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın millet sevdasından ve kendisine güvenerek 25 yıldır desteğini esirgemeyen vatandaşlarımızın duasından ve sevgisinden alıyoruz” dedi. Devam eden Fon soruşturmasına da değinen Bakan Gürlek, “Şundan kesinlikle emin olun. Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, hükûmetimizin ilgili bakanlıkları ve kurumlarıyla birlikte gerekli tedbirleri hızla alıyor, sürecin şeffaf biçimde aydınlığa kavuşturulması için çalışıyoruz” diye konuştu. Bakan Gürlek, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır” dedi

#2
Foto - Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

Terörsüz Türkiye sürecinin net ve çok açık bir şekilde devlet ve millet projesi olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, “Bu proje artık teoriden pratiğe geçmiş; devlet aklının ve siyaset kurumunun ortak iradesiyle olgunlaşarak milletimizin millî birliği ve huzuru için hayata geçirilmeye başlanmıştır. Terörsüz Türkiye sürecini yürütürken en temel hassasiyetimiz; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, kahraman gazilerimizin onurunu zedeleyecek ve bizlere emanet olan kıymetli ailelerinin yüreklerini incitecek hiçbir söz, tutum veya adıma asla müsamaha gösterilmeyecektir” diye konuştu. Tescilli terör örgütü tetikçilerinin bu süreci hedef aldıklarını dile getiren Bakan Gürlek, “Ülkemizde hukuk önünde hesap vermiş, tescilli terör örgütü tetikçisi malum şahıslar bu süreci hedef alıyor. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerine mahkeme salonlarında cevap bile veremeyen bir kısım muhalif zihniyet de aynı yolu izliyor. Yaşananları siyasi fırsata çevirmek için bin bir yalan ve fitneyle hareket ediyorlar. Bütün bunları yakından takip ediyor, gerekli notlarımızı alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

Terörsüz Türkiye sürecinden artık geri dönüşün olmadığını belirten Bakan Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bin yıllık köklü devlet geleneğimizden filizlenen bu hedef, 86 milyon vatandaşımızın; 250 milyonu aşan Türk coğrafyasının, milyarın üzerindeki İslam dünyasının ve bölgemizin ufkunda yeşerip büyüyor. Türkiye, dünyada adaletin, huzurun ve barışın abidesi olacak yüce bir çınar olma yolunda ilerliyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken ülkemizin elini kolunu bağlayan zincirleri kırdık. Artık ok yaydan çıktı. Terörsüz Türkiye’den geri dönüş yoktur. Türkiye Yüzyılı yolundan geri dönüş yoktur. Milletimizin millî birliği ve huzuru için yürüttüğümüz bu sürece kim zarar vermek isterse karşısında devletimizin ve milletimizin sarsılmaz iradesini bulacaktır. Hukuk olarak nöbetindeyiz” dedi.

#4
Foto - Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

Bakan Gürlek, tarihin akışının vizyonu ve inancı yüksek liderlerin öncülüğündeki asil ve kadim milletler tarafından değiştirildiğini belirterek, Türkiye'nin de bugün bu hikâyeyi yazdığını ifade etti. Zamanın ruhunu iyi okuyan ve geleceğe yönelik tehditleri titizlikle tespit ederek gerekli tedbirleri alan güçlü bir birlikteliğin önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, Türkiye'nin bu kararlı duruşla yoluna devam ettiği vurguladı. Adalet Bakanı Gürlek, adalet teşkilatının fiziki şartlarını, insan kaynağını ve kurumsal işleyişini eş zamanlı ve uyum içinde geliştirdiklerini ifade etti. Bakan Gürlek, yasama organı ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri ve diğer mevzuat çalışmalarını hazırlayıp hayata geçirilmesine de katkı sağladıklarını açıkladı. Devletin tüm kurumlarının senkronize bir şekilde işlediğini dile getiren Bakan Gürlek, “En küçük meseleden en büyük meseleye kadar her konu, kurumlarımızın görev ve sorumlulukları çerçevesinde ele alınır. Bu yüzden devlet, Adalet Bakanlığı ve Türk yargısı açısından hiçbir mesele önemsiz değildir. Konusu ya da kapsamı ne olursa olsun, her meseleye aynı ciddiyetle yaklaşırız” dedi.

#5
Foto - Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

Faili meçhul cinayetlere de değinen Bakan Gürlek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek için, başta faili meçhul dosyalar olmak üzere, üzerinden zaman geçen ve çözülmeyi bekleyen bütün soruşturmaları başsavcılarımızla titizlikle yeniden gündeme alıyoruz. Her birinin aydınlatılması için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi. Bakan Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Suç çetelerini, yasa dışı bahis ve kumar şebekelerini, kara para aklama ve uyuşturucu suç örgütlerini, ekonomimizi hedef alan her türlü şer odağını ve yerel yönetimlerde oluşan çıkar amaçlı suç ittifaklarını hukuk çerçevesinde yürüttüğümüz mücadelenin merkezine aldık. Bu mücadeleden hiçbir şart altında asla taviz vermeyeceğiz. Cumhuriyet savcılarımız ve yargı teşkilatımızın bütün mensupları görevlerinin bilincindedir. Bu yapılanmalara ve diğer yasa dışı suç örgütlenmelerine mensup failler yargımızdan kaçamaz. Dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar, devletimizin eli onlara ulaşacak kadar uzundur, onları Türk adaletinin önüne çıkarma kararlılığımız da tamdır.”

#6
Foto - Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

Bakan Gürlek, ‘Türkiye Yüzyılı’nın yalnızca bir hedef olmadığını belirterek, “Türkiye Yüzyılı varlığımızın ta kendisidir. Bu, siyasi ya da politik bir söylem değil, Devlet-i ebed-müddet meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak “Adaletin Yüzyılı” hedefimizi de tam bu anlayışla ele alıyoruz” dedi. Ülkenin geleceği olan gençlerin ve çocukların her türlü tehdide karşı korunaklı bir hukuk düzeninde yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Gürlek, ailenin korunmasına yönelik yasal güvencelerin temel öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Gençleri ve çocukları hedef alan hiçbir suç yapılanmasına karşı taviz gösterilmeyeceğinin vurgulayan Bakan Gürlek, “Ailenin korunmasına yönelik yasal güvenceler önceliğimizdir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı hedef alan hiçbir suç yapılanmasına karşı tavizimiz olmayacaktır” dedi. Bakan Gürlek, gençlere daha geniş imkanlar sunmak için gayret gösteren herkesin de desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

#7
Foto - Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

Ülkenin dört bir köşesinde sivil toplum kuruluşları ile ticaret ve sanayi odalarıyla verimli buluşmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Gürlek, iş insanları ve reel sektör temsilcileriyle doğrudan irtibat kurarak sorun ve talepleri bizzat dinlediklerini ifade etti. Bakan Gürlek, ekonominin can damarı olan iş insanlarına ve reel sektör temsilcilerine Adalet Bakanlığı'nın kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurguladı. Yargı alanında birçok reform gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Gürlek, “Bu çalışmaları vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek şekillendiriyoruz. Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren kira ve boşanma davaları ile ticari uyuşmazlıklar başta olmak üzere, pek çok alanda yargılamaları hızlandırmak için kararlar aldık ve uygulama hedefleri belirledik” dedi. Bakan Gürlek, vatandaşların haklarına zamanında ulaşabildiği, hızlı, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemini daha da güçlendirmekte kararlı olduklarını belirtti. Bakan Gürlek, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde görev yapan bir kabine üyesi olarak milletimize hizmet yolundaki güçlü ve kararlı duruşumuzun en önemli dayanağı, daima arkamızda duran ve desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen asrın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın varlığıdır. Bu duruşa güç veren bir diğer kaynak ise kabine arkadaşlarımızla gönüldaşlarımızı tam bir uyum içinde buluşturan ortak dava şuurumuz ve aziz milletimizin yılmaz, tükenmez desteğidir” dedi.

#8
Foto - Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

Türkiye hukukun kendi mecrasında güçlü bir şekilde işlediğini ifade eden Bakan Gürlek, “Vatandaşlarımız bize güvenmeye devam etsin. Suç işleyen kişi nerede olursa olsun, hangi deliğe saklanırsa saklansın, hangi dağın arkasına sığınırsa sığınsın, hangi güce güvenirse güvensin, emin olun ki yargımızın hukuk çerçevesindeki demir yumruğunun tadını alacaktır” diye konuştu. Millete hizmet borcunun olduğunu söyleyen Bakan Gürlek, “Hukuk dışı yapılar ve şer odakları şunu çok iyi bilsinler. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak beni asla hedefimden alıkoyamazlar. Bu millete hizmet borcum var. Vatandaşımın ayağına yolda bir çakıl taşı değse, onun acısını hisseder ve sorumlularının peşine düşerim. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar sinsi hesaplarla sosyal medyada bir merkezden yönetilip şahsiyet avcılığı yapsalar da faaliyetlerinin noktasına, virgülüne kadar Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti ilkelerini işletecek ve onları yargımızın huzuruna çıkaracağız” dedi. Programa; Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi katıldı.

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Yorumlar

Ibrahim

Allah Teala’nın nizamı gelmezse ne kadar hapishane yaparsanız yapın, ne kadar yama kanun çıkarın, ne kadar güvenlikçi alın çözüm olmayacak!!! Gelen gün gideni aratacak, bir adım ileri iki adım geri patinaj yapacaksınız.
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