Bakan Gürlek’ten fon soruşturmasına net açıklama: Ucu nereye giderse gitsin, sorumlulardan hesap soracağız

Ülkenin dört bir köşesinde sivil toplum kuruluşları ile ticaret ve sanayi odalarıyla verimli buluşmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Gürlek, iş insanları ve reel sektör temsilcileriyle doğrudan irtibat kurarak sorun ve talepleri bizzat dinlediklerini ifade etti. Bakan Gürlek, ekonominin can damarı olan iş insanlarına ve reel sektör temsilcilerine Adalet Bakanlığı'nın kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurguladı. Yargı alanında birçok reform gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Gürlek, “Bu çalışmaları vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek şekillendiriyoruz. Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren kira ve boşanma davaları ile ticari uyuşmazlıklar başta olmak üzere, pek çok alanda yargılamaları hızlandırmak için kararlar aldık ve uygulama hedefleri belirledik” dedi. Bakan Gürlek, vatandaşların haklarına zamanında ulaşabildiği, hızlı, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemini daha da güçlendirmekte kararlı olduklarını belirtti. Bakan Gürlek, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde görev yapan bir kabine üyesi olarak milletimize hizmet yolundaki güçlü ve kararlı duruşumuzun en önemli dayanağı, daima arkamızda duran ve desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen asrın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın varlığıdır. Bu duruşa güç veren bir diğer kaynak ise kabine arkadaşlarımızla gönüldaşlarımızı tam bir uyum içinde buluşturan ortak dava şuurumuz ve aziz milletimizin yılmaz, tükenmez desteğidir” dedi.