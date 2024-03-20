Orada denizin dibinde çok büyük hazine bulundu! Öyle böyle değil! Herkes dalış için sıraya girdi

Yüzyıllardır deniz altında olan San José isimli İspanyol gemisinin içinde, 533 milyar TL değerinde hazine bulunduğu keşfedildi. Deniz dibindeki geminin enkazının yeri, korsanlar ve ganimet avcıları sebebiyle gizli tutuluyor. Filmleri andıran olayda, 300 yıllık bir kalyonun batık enkazında gömülü olan milyarlarca TL değerindeki hazineyi, robot dalgıçlar çıkarmaya çalışacak. 1708 yılında İngilizler tarafından batırılan İspanyol gemisi San José, altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Batık gemi enkazının Karayip Denizi yatağındaki son dinlenme yeri 2015 yılında keşfedildi, ancak korsanların ve hazine avcılarının denize açılmasını engellemek için gizli tutuldu. Kolombiya'dan bir kurtarma ekibi, Nisan 2024’te mücevherleri bulmak için dalış yapmayı planlıyor. Enkaz, deniz seviyesinden 609 metre aşağıda, insan dalgıçların ulaşamayacağı kadar derinde. Bu yüzden bilim insanları, gemiyi yüzeye çekilmeye hazırlamak için aşağıya gönderebilecekleri bir robot ekibi oluşturuyor.