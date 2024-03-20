Orada denizin dibinde çok büyük hazine bulundu! Öyle böyle değil! Herkes dalış için sıraya girdi

Devasa nakliye, uzun süredir devam eden uluslararası mülkiyet anlaşmazlığının merkezinde yer alıyor. Ancak Kolombiyalı yetkililer, "yerdeki tarihi ve arkeolojik bilgilere erişebilmek" için bu iddiaları artık bir kenara bırakıyor. Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsü müdürü Alhena Caicedo, "Kalyonun bir hazine sandığı olduğu konusunda ısrarcı bir görüş vardı. Biz hazineyi düşünmüyoruz. Alandaki tarihi ve arkeolojik bilgilere nasıl ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi. Sonunda Caicedo'nun ekibi onu, ziyaretçilerin "okyanusun dibinin tüm sırlarını" keşfedebilecekleri özel inşa edilmiş bir müzede sergilemeyi umuyor.