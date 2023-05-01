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Yaşam
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Operatör devrilen iş makinesinin kabininde sıkıştı

2023-05-01 23:17:45
Operatör devrilen iş makinesinin kabininde sıkıştı

Edirne'de devrilen iş makinesinin kabininde sıkışan operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

#1
Foto - Operatör devrilen iş makinesinin kabininde sıkıştı

Kaza, Dilaverbey Mahallesi Darül Hadis Caddesi’nin yan tarafında bulunan Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı çalışmalarının sürdüğü alanda meydana geldi.

#2
Foto - Operatör devrilen iş makinesinin kabininde sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, Uğur Koçak idaresindeki iş makinesi, çalışırken kontrolden çıkarak devrildi.

#3
Foto - Operatör devrilen iş makinesinin kabininde sıkıştı

Operatör Koçak, devrilen iş makinesinin kabininde sıkışarak yaralandı. Şantiye alanındaki çalışma arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Operatör devrilen iş makinesinin kabininde sıkıştı

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hidrolik ayırıcı kesici malzemeleriyle operatörü sıkıştığı yerden kurtardı.

#5
Foto - Operatör devrilen iş makinesinin kabininde sıkıştı

Sağlık ekipleri, yaralanan Koçak’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

#6
Foto - Operatör devrilen iş makinesinin kabininde sıkıştı

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Devrilen iş makinesinin kabininde sıkışan operatörü itfaiye kurtardı

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