Operasyonel uydu geliştirdiklerini duyurmuşlardı! İlan ettiler: Bakmaya doyamayacaksınız!

GÖKTÜRK-1 uydusunun 7 yıllık ömrünün dolacağını, yerine onu yenileyecek bir uydu için GÖKTÜRK Yenileme Uydusu'nu çalıştıklarını anımsatan Nas, proje kapsamında kimi sözleşmeleri bitirdiklerini, kimi ihalelerin ise devam ettiğini söyledi. Projede mayıs ayında ön tasarım gözden geçirmeyi tamamladıklarını bildiren Nas, "Bir sonraki aşama olan kritik tasarım gözden geçirmeye doğru hızlıca gidiyoruz. Proje rayında, çok güzel gidiyor. Bu vesileyle çok yüksek çözünürlüklü bir uyduyu Hava Kuvvetlerimize teslim etmiş olacağız. Zamanında teslim etmek için mühendislerimiz bütün gayretleriyle çalışıyor. Fırlatmayla ilgili planlanan 2027'de yörüngede olacak şeklinde. Bu takvimde şu an için bir sapma yok." değerlendirmesinde bulundu. - Mikro uydu çalışmaları Selman Nas, gündemlerine ayrıca küçük, maliyet etkin gözlem uydularıyla ticari faaliyet yapmayı aldıklarını belirtti. Bunun için bir mikro uydu projesi geliştirdiklerini bildiren Nas, şunları kaydetti: "Yine gözlem uydusu. Çözünürlüğü askeri operasyonlar maksatlı değil, tarım, orman ve şehircilikle ilgili birtakım uygulamalar için alınan görüntülerin kıymetlendirilip son kullanıcıya iletilmesi projesi. Burada artık son kullanıcıya hitap ediyorsunuz. Yani uyduyu satmanız gerekmiyor. Uyduyu geliştiriyorsunuz, atıyorsunuz, görüntüleri indirip, görüntüleri veriyorsunuz son kullanıcıya. Devletin çeşitli kurumları var, sivil kullanıcıların kıymetlendirmiş görüntü ihtiyaçları var. O işe girmiş bulunuyoruz. Orada tek uyduyla kalmıyorsunuz. Birden fazla uydu alıyorsunuz. Durumunuza göre, müşterinin durumuna göre 5, 10, 15 uydu atabilirsiniz. Small-GEO ile uluslararası ticari markete hitap eden haberleşme uydularına girmiş olduk. Burada da ticari olarak gözlem uyduları tarafına girmiş olduk. Son kullanıcıya ne kadar hizmet ederseniz o kadar da ticari faaliyetiniz artıyor. Etkin kamera için hem dışarıdan temin ederek hem kendimiz yapmak suretiyle iki kanaldan gidiyoruz. 30-40 ay arası bir vakitte gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Mikro uydu bize başka fırsatlar da verecek. Bu vesileyle kendi geliştirdiğimiz ekipmanları ve yazılımları da test etme fırsatımız olacak. Bunu gerçekleştirebilmek için mühendislik binamızın çatısına anten, data transferi yapabileceğimiz bir haberleşme merkezini de yapıyoruz, hazırlıklarımız devam ediyor."