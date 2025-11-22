Haber Merkezi Giriş Tarihi: Altın fiyatlarında rekor bekleniyor! UBS 2026 tahminini yükseltti: Küresel riskler yatırımcıyı altına yönlendiriyor
UBS, altın piyasasına yönelik beklentilerini güncelleyerek, 2026 yılının ortasına dair ons altın fiyat hedefini 4 bin 200 dolardan 4 bin 500 dolara çıkardı. Banka, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali, düşük reel faiz getirileri ve küresel jeopolitik gerilimler gibi temel dinamiklerin altın talebini destekleyerek fiyatları yukarı taşıyacağını öngörüyor.