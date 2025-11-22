Altın fiyatlarında rekor bekleniyor! UBS 2026 tahminini yükseltti: Küresel riskler yatırımcıyı altına yönlendiriyor

Küresel yatırım bankası UBS, altın piyasasında devam eden rekor yükseliş eğilimini dikkate alarak önemli bir öngörü güncellemesi yaptı. Banka, 2026 yılının ortası için ons altın fiyat hedefini daha önce belirlediği 4 bin 200 dolar seviyesinden 4 bin 500 dolara yükseltti. UBS, en iyimser senaryosunda ise tahmini 4 bin 900 dolara kadar çıkararak altına olan güçlü inancını ortaya koydu. Bu iyimser beklentinin temelinde, Fed'in gelecekte faiz indirimlerine başlama olasılığı, reel faiz getirilerinin düşük seyretmesi ve küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler yatıyor. Bu faktörlerin, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltmeye devam edeceği belirtiliyor. Ons altın, 2025'te T'ü aşan bir artışla 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü.