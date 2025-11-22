Altın fiyatlarında rekor bekleniyor! UBS 2026 tahminini yükseltti: Küresel riskler yatırımcıyı altına yönlendiriyor

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
UBS, altın piyasasına yönelik beklentilerini güncelleyerek, 2026 yılının ortasına dair ons altın fiyat hedefini 4 bin 200 dolardan 4 bin 500 dolara çıkardı. Banka, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali, düşük reel faiz getirileri ve küresel jeopolitik gerilimler gibi temel dinamiklerin altın talebini destekleyerek fiyatları yukarı taşıyacağını öngörüyor.

Küresel yatırım bankası UBS, altın piyasasında devam eden rekor yükseliş eğilimini dikkate alarak önemli bir öngörü güncellemesi yaptı. Banka, 2026 yılının ortası için ons altın fiyat hedefini daha önce belirlediği 4 bin 200 dolar seviyesinden 4 bin 500 dolara yükseltti. UBS, en iyimser senaryosunda ise tahmini 4 bin 900 dolara kadar çıkararak altına olan güçlü inancını ortaya koydu. Bu iyimser beklentinin temelinde, Fed'in gelecekte faiz indirimlerine başlama olasılığı, reel faiz getirilerinin düşük seyretmesi ve küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler yatıyor. Bu faktörlerin, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltmeye devam edeceği belirtiliyor. Ons altın, 2025'te T'ü aşan bir artışla 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü.

UBS, altın piyasasına yönelik öngörülerini güncelleyerek 2026 yılının ortasına dair fiyat hedefini ons başına 4 bin 200 dolardan 4 bin 500 dolara yükseltti.

Banka, en iyimser senaryosunda tahminini 4 bin 700 dolardan 4 bin 900 dolara çıkardı. Kurum, olası kötü senaryo için ise beklentisini 3 bin 700 dolar seviyesinde sabit tuttu.

ALTIN TALEBİ GELECEK YIL DAHA DA GÜÇLENECEK UBS, önümüzdeki yıl altına yönelik talebin artacağını öngörüyor.

Bankanın bu beklentisini besleyen temel dinamikler şöyle öne çıkıyor:

Fed’in gelecek dönemde faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali Reel faiz getirilerinin düşük seyretmesi

Küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler ABD’de artan iç siyasi belirsizlik

UBS, bu faktörlerin yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini destekleyerek altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam edeceğini belirtiyor.

REKOR YILI: ALTIN FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞ 2025 boyunca ons altın peş peşe rekorlar kırarken, yıl içindeki artış yüzde 54’ü aşmış durumda.

Ons altın 20 Ekim’de 4 bin 381 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine imza atmıştı.

Gram altın da uluslararası piyasalardaki hareketliliğe paralel olarak 17 Ekim’de 5 bin 905 liraya kadar çıkarak yeni bir zirve görmüştü.

Güncel verilere göre ons altın şu sıralar 4 bin 50 doların altında işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın 5 bin 500 lira bandında seyrediyor.

Murat

Sayın editör. Şu sıralar bu haberleri şaşalı bir şekilde veriyorsunuz. Yatırım yapacak olan insanlara; yatırım yapma elinde ne varsa atlın al bekle diyorsunuz. Sizce yaptığınız doğrumu! Yalan haber yapın demiyorum ama fondaş medya gibi ekonomiyi tıkamayada çalışmayın.
