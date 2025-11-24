Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron sessizliğini bozdu: Bu konuda çok ısrarcı oldu

Bayraktar'ın çalışmalarının sonuçlarına tanıklık etmenin gurur verici olduğunu söyleyen Feron, "Selçuk'u bir dağın tepesinde, Türk askerleriyle birlikte hava araçlarını test ederken izledim. Dağ başında ve karların içinde, insanlarla kendi çalışmalarını test ederken görmek beni gerçekten çok etkiledi. Çok gurur duyuyorum." dedi. Türk öğrencilerin çalışkanlığına ve sabrına dikkat çeken Feron, sözlerini şöyle tamamladı: "Selçuk'a ulaşılamaz, çok uçlarda bir amaç verip, 'O hedefe ulaş, Ay'a erişmeye çalış, sonra ne olacağını görelim.' derdim. Şunu söylemek istiyorum, Türk öğrencilerle çalışmaktan onur duyuyoruz. Hepsi çok çalışkan ve sabırlı insanlar, Türkiye'de büyülü şeyler var adeta. ABD'ye gelmelerinden önce Türkiye'de sihirli bir şeyler olmuş olmalı. Türkiye'de yaşayan insanların genel bir özelliği var; çok çalışıp, çabalayıp başarana kadar deneme yeteneği. Bunu çok az kişide gördüm."