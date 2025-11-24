Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron sessizliğini bozdu: Bu konuda çok ısrarcı oldu

Prof. Feron, Selçuk Bayraktar'ın öğrencilik dönemindeki özelliklerini, "Selçuk eline geçirdiği her ekipmana hakim olan, azimli bir öğrenci olarak geldi. Ayrıca son derece güçlü bir kararlılık ve çalışma etiğine sahipti. En belirgin özelliklerinden biri iş ahlakı, cesareti ve işini en üst düzeyde yapma kabiliyetiydi." sözleriyle özetledi. Bayraktar'ın mükemmeliyetçi bir çalışma stiline sahip olduğunu ve bunun Bayraktar ailesinden aldığı endüstriyel eğitimden kaynaklandığını düşündüğünü belirten Feron, "Ondan gördüğüm ve öğrendiğim şeylerden biri de mükemmel yazılımlar üretme konusundaki başarısıydı. En başından itibaren yüksek kaliteli iş çıkarma konusunda çok prensipliydi." diye konuştu. Feron, Bayraktar'ın bağımsız çalışmaya meyilli olmasına rağmen uyumlu ekipler kurmakta da başarılı olduğunu ve kendisinin de ona birlikte çalışabileceği özgün insanlarla tanışması için destek verdiğini ifade etti. Bayraktar'ı bilimsel başarılarını görünür kılması için araştırma makalesi yazmaya ikna ettiğini ve birlikte bir makale yayımlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Feron, "Teknik başarının yanı sıra, son derece güçlü bir iş ahlakına sahip. Çok bağımsız biri ama ekip kurmayı da biliyor. Bence bu unsurlar başarının reçetesi." ifadelerini kullandı.