  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yunanistan başka ülkenin aldığı silahla sevince boğuldu: Türkiye dehşete kapılacak, en tehlikeli füzeyi aldılar

Cilde işlem yok, ağrı yok! Duyunca yok artık diyeceksiniz: Gözenekleri sıkılaştıran formül... Herkes satın alıyor

Avrupa’nın yeşil stratejisi: Ağır taşımacılıkta biyoyakıt çağı

Dünyada bir ilk! Tüm doktorları şaşkına çevirdi: Gen tedavisiyle hayata tutunan küçük Oliver şaşırttı

Türk teknolojisi allak bullak etti! 750 km menzili var: Türkiye savaş uçaklarımızı yakaladı

Eleştiride köşeye sıkışan Icardi fena saçmaladı: 'Galatasaray'da hiç yüzde yüz oynamadım'

Türkiye ile masaya oturacaklardı! Köşeye sıkışan Rusya indirim kararı aldı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Kağıthane’de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron sessizliğini bozdu: Bu konuda çok ısrarcı oldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron sessizliğini bozdu: Bu konuda çok ısrarcı oldu

Selçuk Bayraktar'ın ABD'deki profesörlerinden Eric Feron'dan önemli açıklamalarda bulundu. Feron, Bayraktar'ın öğrencilik yıllarında nasıl biri olduğunu anlattı.

#1
Foto - Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron sessizliğini bozdu: Bu konuda çok ısrarcı oldu

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosya haberi kapsamında, Selçuk Bayraktar'ın Georgia Teknoloji Enstitüsü'ndeki profesörlerinden, günümüzde Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Eric Feron, Bayraktar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

#2
Foto - Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron sessizliğini bozdu: Bu konuda çok ısrarcı oldu

Feron, Bayraktar ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki eğitimi sırasında tanıştığını ve Georgia Teknoloji Enstitüsü için Atlanta'ya taşındıklarında, kalacak yer bulana kadar onu evinde misafir ettiğini belirtti. Bayraktar'ı evinde ağırladığı döneme ait kişisel bir anısını aktaran Feron, o sırada 8 yaşında olan küçük kızı Julie'nin matematikte zorlandığını ve Bayraktar'ın ona ders vermeyi bir görev edindiğini söyledi.

#3
Foto - Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron sessizliğini bozdu: Bu konuda çok ısrarcı oldu

Feron, "Hala ondan sevgiyle bahseder, hepimiz küçük Julie'mizi matematikte mutlu etmeye uğraştığını hatırlıyoruz. Ayrıca, Selçuk bir keresinde eşimin konuk ettiği izci öğrencilere dronları göstermeye gelmişti. Bir düzine izci, Selçuk'un bir kilise okulunun koridorunda dron uçurmasını izliyordu. Çocuklarla hep çok iyi anlaşırdı." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron sessizliğini bozdu: Bu konuda çok ısrarcı oldu

Bayraktar'ın ilk tanıştıkları andan itibaren azimli ve kararlı bir öğrenci olduğunu vurgulayan Feron, eğitimciler olarak amaçlarının öğrencilerin güçlü yönlerini belirleyip bu yönlerini pekiştirmelerine yardımcı olmak olduğunu dile getirdi.

#5
Foto - Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron sessizliğini bozdu: Bu konuda çok ısrarcı oldu

Prof. Feron, Selçuk Bayraktar'ın öğrencilik dönemindeki özelliklerini, "Selçuk eline geçirdiği her ekipmana hakim olan, azimli bir öğrenci olarak geldi. Ayrıca son derece güçlü bir kararlılık ve çalışma etiğine sahipti. En belirgin özelliklerinden biri iş ahlakı, cesareti ve işini en üst düzeyde yapma kabiliyetiydi." sözleriyle özetledi. Bayraktar'ın mükemmeliyetçi bir çalışma stiline sahip olduğunu ve bunun Bayraktar ailesinden aldığı endüstriyel eğitimden kaynaklandığını düşündüğünü belirten Feron, "Ondan gördüğüm ve öğrendiğim şeylerden biri de mükemmel yazılımlar üretme konusundaki başarısıydı. En başından itibaren yüksek kaliteli iş çıkarma konusunda çok prensipliydi." diye konuştu. Feron, Bayraktar'ın bağımsız çalışmaya meyilli olmasına rağmen uyumlu ekipler kurmakta da başarılı olduğunu ve kendisinin de ona birlikte çalışabileceği özgün insanlarla tanışması için destek verdiğini ifade etti. Bayraktar'ı bilimsel başarılarını görünür kılması için araştırma makalesi yazmaya ikna ettiğini ve birlikte bir makale yayımlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Feron, "Teknik başarının yanı sıra, son derece güçlü bir iş ahlakına sahip. Çok bağımsız biri ama ekip kurmayı da biliyor. Bence bu unsurlar başarının reçetesi." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron sessizliğini bozdu: Bu konuda çok ısrarcı oldu

Prof. Feron, Bayraktar'ın Türk savunma sanayisindeki adımlarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Feron, şunları kaydetti: "Selçuk'un Türkiye'nin havacılık endüstrisini geliştirmek için yaptığı işleri, aynı kabiliyette olsaydım ve bu fırsat bende olsaydı muhtemelen onun yöntemleriyle aynı şekilde yürütürdüm. Selçuk, her zaman Türk üretimi konusunda ısrarcı oldu. Bu yüzden mümkün olduğunca çok bileşeni Türkiye'den tedarik etmek ve yabancı donanım veya teknoloji sağlayıcılarından olabildiğince bağımsız olmak istiyor. Bence bunu çok iyi yapıyor, bu sistematik bir gelişme. Türkiye'nin bağımsızlığını ortaya koyabilmesi için yapılması gereken bir gelişme. Çalışmalarını ve benimsediği yaklaşımı destekliyorum."

#7
Foto - Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron sessizliğini bozdu: Bu konuda çok ısrarcı oldu

Bayraktar'ın çalışmalarının sonuçlarına tanıklık etmenin gurur verici olduğunu söyleyen Feron, "Selçuk'u bir dağın tepesinde, Türk askerleriyle birlikte hava araçlarını test ederken izledim. Dağ başında ve karların içinde, insanlarla kendi çalışmalarını test ederken görmek beni gerçekten çok etkiledi. Çok gurur duyuyorum." dedi. Türk öğrencilerin çalışkanlığına ve sabrına dikkat çeken Feron, sözlerini şöyle tamamladı: "Selçuk'a ulaşılamaz, çok uçlarda bir amaç verip, 'O hedefe ulaş, Ay'a erişmeye çalış, sonra ne olacağını görelim.' derdim. Şunu söylemek istiyorum, Türk öğrencilerle çalışmaktan onur duyuyoruz. Hepsi çok çalışkan ve sabırlı insanlar, Türkiye'de büyülü şeyler var adeta. ABD'ye gelmelerinden önce Türkiye'de sihirli bir şeyler olmuş olmalı. Türkiye'de yaşayan insanların genel bir özelliği var; çok çalışıp, çabalayıp başarana kadar deneme yeteneği. Bunu çok az kişide gördüm."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti
Siyaset

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’ndeki basın toplantısı, en çok basın mensubunun katıldığı görüşme oldu. Uluslararası medya..
İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!
Dünya

İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!

Federal İstatistik Ofisi’nin yeni verilerine göre, yaklaşık 150 bin kişiden altısı on yıl içinde İsviçre’de kalmayı sürdürürken, diğerleri o..
MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
Gündem

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü

Gürkan Duman’ın yönetimindeki Betimar’ın yaptığı son ankette MHP'nin oy oranını yüzde 4.4 olarak ölçmesi, anket şirketleri arasında kriz çık..
İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler..
Kardeşlerimiz her gün bu kahpeliğe katlanıyor!
Gündem

Kardeşlerimiz her gün bu kahpeliğe katlanıyor!

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde esir tutulan Filistinli masumlar, her gün işkenceye maruz kalıyor.
Ekonomik kalkınmadan hak ve özgürlüklere, Türkiye çok önemli adımların eşiğinde!
Gündem

Ekonomik kalkınmadan hak ve özgürlüklere, Türkiye çok önemli adımların eşiğinde!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Mardin’de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Büyükgümüş, Türkiye'nin pr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23