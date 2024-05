Opel’in modern tasarımlı yeni nesil hafif ticari araçları Türkiye’de! Bu fırsat bir daha gelmez! 864 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu!

Yeni Zafira, Opel’in en yeni ve en gelişmiş teknolojileriyle donatıldı. Yeni Zafira’da Opel’in ikonik Vizör tasarımıyla şekillenen ön cephe, enerji tasarruflu Full LED ön farlar ve yeni far tasarımı ile tasarım aydınlatma konusunda da son derece iddialı. Aracın yenilenen dış tasarımında gövde rengi ön ve arka tamponlar ile rengi kapı kolları mevcut. Ayrıca açılabilir camlı bagaj kapısı, yüzde 90 oranında karartılmış Solar Protect® ısı yalıtımlı arka camları, çift taraflı otomatik sürgülü kapıları ile Merkür Gri ve Kapari Yeşil isimli iki yeni renk seçeneğiyle segmentinde rakiplerinden ayrışıyor. 17 inçlik alaşımlı elmas kesim jantlar ise modern bir görünüm oluşturuyor. Yeniden tasarlanan sürücü odaklı ergonomik kokpit ile yeni modelde güvenlik ve konfor daha da artırıldı. Hem günümüzün hem de geleceğin bağlantı ihtiyaçlarına cevap veren yeni kokpit, Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Cockpit platformunu kullanıyor. 10” boyutundaki renkli dokunmatik ekranlı yeni bilgi sistemi ve diğer birçok içeriğin yanında yine 10 inç tam dijital sürücü bilgi ekranı yeni Zafira ile birlikte sunuluyor. Bunun dışında kullanıcılar, uyumlu akıllı telefonları ile Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden Opel’in gelişmiş bilgi sistemlerine kablosuz olarak bağlanabiliyor; telefonlarını yine kablosuz olarak şarj edilebiliyorlar. Isıtma özellikli yeni direksiyon tasarımı ve E-Toggle vites seçici de konfor ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Yeni Zafira, konu güvenlik olduğunda segment özelliklerini aşarak üst düzey güvenlik donanımlarıyla her yol koşulunda maksimum güveni sunuyor. Yüksek güvenlik seviyesine sahip sürüş destek sistemleri, yeni Zafira’da da yer alıyor. Dur-kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici, Yüksek Çözünürlüklü 180o HD Geri Görüş Kamerası ve her yol koşulunda en üst düzey yol tutuşu sunmayı vadeden Advanced Grip Control teknolojisi bunlardan bazıları. Eğim-iniş kontrolüne sahip Advanced Grip Control teknolojisi kar, çamur veya kum gibi zorlu yüzeylerde üstün yol tutuşu sağlıyor. Ön, arka ve yeni yan sensörler ile Kör Nokta Uyarısı gibi işlevler manevra yapmayı kolaylaştırırken, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Şerit Koruma Özelliği ile Aktif Şerit Takip Sistemi ve Gelişmiş Aktif Acil Frenleme Sistemi gibi çok sayıda gelişmiş ve üstün güvenlik teknolojisi Opel modellerinin sürüş güvenliğinde de sınıfının öncüsü olduğunu bizlere gösteren Yeni Opel Zafira, Türkiye’de 2.0 180 HP dizel motor ile 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu ve Ultimate XL donanım seviyesi ile 1 milyon 774 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.