Opel’in modern tasarımlı yeni nesil hafif ticari araçları Türkiye’de! Bu fırsat bir daha gelmez! 864 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu!

Opel’in yeni Vivaro modeli, şık görünüme sahip, çok yönlü bir araç olarak yollarla buluşuyor. Vivaro, tıpkı diğer Opel modellerinde olduğu gibi Opel Vizör marka yüzüne kavuştu. Yeni Vivaro, günlük kullanımda çok yönlü ve pratik olmasının yanı sıra güzel bir görünüme de sahip. Vivaro, küçük kardeşi Combo gibi, Vizör marka yüzünü ilk kez hafif ticari araç segmentinde kullanıma sunuyor. Vizör, aracın ön cephesi boyunca kesintisiz bir şekilde uzanıyor ve farlar ile ortadaki Opel Şimşek logosunu birleştiriyor. Yeni Vivaro, “Cargo” adında tamamen kapalı panel van ve “City Van” adında ikinci sırası camlı ve koltuklu combi van seçenekleri sunuyor. Yeni Vivaro, sürücü ve beraberindeki yolcuları otomobil benzeri ergonomik, konforlu ve teknolojik bir kokpit ile karşılıyor. Dijital 10 inçlik renkli gösterge ekranı ve orta konsolun üzerinde 10 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip yeni bilgi sistemleri, Opel hafif ticari araçlarında ilk kez kullanılıyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, güçlü işlemcisi ve akıllı telefon benzeri arayüzü ile fark yaratıyor. Sürüş destek sistemleri ise yolculukları ve manevraları daha kolay ve güvenli hale getiriyor. Yeni 180o HD geri görüş kamerası ve ön-arka park sensörleri, özellikle panel van gövde tipinde kolaylık sağlıyor. Kamera bazlı Aktif Acil Frenleme Sistemi ile Önden Çarpışma Uyarısı, Hız Sabitleyici, Şerit Koruma Özellikli Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi gibi sistemler de elektronik yardımcı yelpazesini tamamlıyor. Vivaro’nun ön konsol ve orta konsol çevresindeki saklama alanları daha da genişledi. Böylece günlük hayattaki eşyalar için daha fazla alan yaratıldı. Tüm bu özellikler, yeni Vivaro’yu çok yönlü bir “iş gücü” ve taşıyıcı haline getiriyor. Ayrıca otomobil benzeri konfor ve sürüş özellikleriyle de direksiyon başında geçirilen zamanı daha keyifli ve dinlendirici hale getiriyor. Model, 1.400 kg’a varan taşıma kapasitesi, 6,1 m3’e varan iç hacmi ve sürgülü sağ ve sol kapılarıyla sınıfının en kullanışlı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni Vivaro Cargo, 2.0 litrelik dizel 145 HP manuel vites ve 180 HP 8 ileri otomatik vitesli olmak üzere iki motor ve şanzıman seçeneğiyle birlikte Ultimate XL donanımlı versiyonu ile 1 milyon 149 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Vivaro City Van ise aynı motor yelpazesindeki 145 HP dizel motor ve manuel şanzıman kombinasyonu ve Ultimate XL donanımı ile 1 milyon 328 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.