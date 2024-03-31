Onlar sandığa değil sandık onlara geldi

Kadir Aymaz’ın eşi Nuriye Aymaz (67), eşinin hastalıkları sebebi ile seçim merkezine götürülmesinin zor olduğunu vurgulayarak, “Bu hizmetten çok memnun kaldık. Sandığa eşimi getirip götürmesi çok zor oluyordu. Şimdi kolaylık oldu gitmekten kurtulduk. Eşimde bir çok hastalık var. Şeker rahatsızlığı, KOAH, damar tıkanıklığı bir çok hastalığı bulunuyor. Devlet böyle bir imkan tanıdığı için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.