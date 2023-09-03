  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sarımsak ve soğanı sakın ama sakın aynı anda pişirmeyin! Bunu çok az kişi biliyor! Aman dikkat

Kim Jong-un dediğini yaptı! Kuzey Kore'den 'nükleer' hamle

Onlar ikinci el piyasasının en popülerleri! İşte 300 bin liraya alınabilecek en iyi araçlar

TOKİ’den son şans! Ayda sadece 3 bin 800 TL ödeyerek 3+1 konut sahibi olabilirsiniz! Başvuru için acele edin

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler

Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti

Beşiktaş’tan yüzyılın transferi! 135 milyon euroluk dünya yıldızı geliyor! Taraftarlar havalimanında görünce "Bu gerçekten o mu" diyecek

Canan Karatay “Çağın vebasıydı” diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek

Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Emekliye zam ve 3. ikramiye! Enflasyon üzerinde zam!
Gündem
6
Onlar ikinci el piyasasının en popülerleri! İşte 300 bin liraya alınabilecek en iyi araçlar

2023-09-03 12:13:40
Onlar ikinci el piyasasının en popülerleri! İşte 300 bin liraya alınabilecek en iyi araçlar

Sıfır araç fiyatlarındaki artış devam ederken vatandaş da ikinci el piyasasına yoğunlaşıyor. Hal böyle olunca ikinci el piyasasından alınabilecek en iyi araçlar merak ediliyor. Peki, ikinci el piyasasının en iyileri hangisi? Hangi modellere yönelmek gerekiyor? İşte, uygun bütçeyle ikinci el piyasasından alınabilecek modeller... Otomotiv sektörü tarihin en dalgalı dönemini yaşarken, araç sahibi olmak isteyenlerin yönü yine ikinci el piyasasına çevrildi. Uygun fiyatlı araç almak isteyenler, 300 ila 400 bin lira aralığında alınabilecek en iyi modelleri araştırmaya başladı. İşte, uygun fiyatlı ikinci el araç seçenekleri...

#1
Foto - Onlar ikinci el piyasasının en popülerleri! İşte 300 bin liraya alınabilecek en iyi araçlar

FİAT ALBEA Bir zamanların popüler modeli Fiat Albea, özellikle şirketler tarafından da çok tercih edilen bir modeldi. Şuan da tasarımıyla dikkat çeken araç, 300 bin TL fiyat aralığında tercih edilebilecek en genç modellerden biri.

#2
Foto - Onlar ikinci el piyasasının en popülerleri! İşte 300 bin liraya alınabilecek en iyi araçlar

WOLKSVAGEN POLO Hem 3 kapı hem de 5 kapı versiyonu olan Polo, kompakt boyutları ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda modifiye işleri için de uygun olan bu araç 300 bin TL bandında alınabilecek en iyi modellerden biri. Ayrıca Polo, Wolksvagen'in kaliteli ve dayanıklı motor teknolojisiyle donatılarak güvenilir bir sürüş imkanı sağlıyor.

#3
Foto - Onlar ikinci el piyasasının en popülerleri! İşte 300 bin liraya alınabilecek en iyi araçlar

RENAULT MEGANE Renault Megane Sedan, geniş ve konforlu iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Ülkemizin gözle modellerinden olan araç, gerek satın almada gerek kiralamada sık sık tercih ediliyor. Aracın son teknoloji ile donatılan geniş kokpiti, şık görüntüsü ve farklı motor seçenekleri geniş bir kitleye hitap ediyor.

#4
Foto - Onlar ikinci el piyasasının en popülerleri! İşte 300 bin liraya alınabilecek en iyi araçlar

SEAT CORDOBA B segmenti otomobili olan Cordoba, İbiza'nın sedan kasa versiyonu olarak nitelendiriliyor. Küçük olmasına rağmen iç hacmi çok geniş olan araç ferah bir yapıdadır.

#5
Foto - Onlar ikinci el piyasasının en popülerleri! İşte 300 bin liraya alınabilecek en iyi araçlar

FİAT PUNTO Fiat Punto, iş hacminin genişliğiyle bu fiyata alınabilecek en avantajlı seçeneklerden biri. Aracın içi, baş ve ayaklar için geniş bir alan sunarken 3 kişinin rahatça oturmasını da sağlıyor. Bagaj alanı ise arka koltuklarının katlanabilir özelliğiyle genişletilebiliyor ve daha kullanışlı hale geliyor. Ayrıca aracın direksiyon yüksekliğinin ayarlanabilir olması da beğeni toplayan bir başka özelliği.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dolar için şaşkına çeviren tahmini bakın ne: Doları, gram altını olanlar
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dolar için şaşkına çeviren tahmini bakın ne: Doları, gram altını olanlar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde dolar kuru için yapılan tahminleriyle ilgili çok sert açıklamalar yaptı. Kıyıda köş..
İstanbullular dikkat! O duraklar kapalı
Yaşam

İstanbullular dikkat! O duraklar kapalı

Kabataş-Bağcılar tramvayının, ray yenileme çalışmaları dolayısıyla yarın Güngören istasyonuna kadar hizmet vereceği duyuruldu...
Dolar hegemonyasının sonu mu?
Ekonomi

Dolar hegemonyasının sonu mu?

Küresel finans sisteminde ABD Doları'na alternatif bulmak için yola çıkan BRICS bloğunun genişlemesi doları tahtından edip etmeyeceği büyük ..
Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!
Gündem

Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten sert tepki g..
Yüksük çorbası: O eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt
Kadın - Aile

Yüksük çorbası: O eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt

Yüksük çorbası, Anadolu mutfağının vazgeçilmez enfes tatlarından biridir. Mantı ile yapılan yüksük çorbasının adı ise geçmiş dönemlerde mant..
Bakın! Vali Davut'un sürpriz İstanbul kararı ile huzur geldi: İstanbullular hak etti! Valilik açıklaması
Yerel

Bakın! Vali Davut'un sürpriz İstanbul kararı ile huzur geldi: İstanbullular hak etti! Valilik açıklaması

İstanbul huzura odaklandı. Vali Davut Gül'ün, daha huzurlu bir İstanbul için verdiği karar sonucu asayiş olaylarını azaltmaya yoğunlaştığı ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23