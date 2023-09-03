2023-09-03 12:13:40 Onlar ikinci el piyasasının en popülerleri! İşte 300 bin liraya alınabilecek en iyi araçlar
Sıfır araç fiyatlarındaki artış devam ederken vatandaş da ikinci el piyasasına yoğunlaşıyor. Hal böyle olunca ikinci el piyasasından alınabilecek en iyi araçlar merak ediliyor. Peki, ikinci el piyasasının en iyileri hangisi? Hangi modellere yönelmek gerekiyor? İşte, uygun bütçeyle ikinci el piyasasından alınabilecek modeller... Otomotiv sektörü tarihin en dalgalı dönemini yaşarken, araç sahibi olmak isteyenlerin yönü yine ikinci el piyasasına çevrildi. Uygun fiyatlı araç almak isteyenler, 300 ila 400 bin lira aralığında alınabilecek en iyi modelleri araştırmaya başladı. İşte, uygun fiyatlı ikinci el araç seçenekleri...