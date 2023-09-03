Onlar ikinci el piyasasının en popülerleri! İşte 300 bin liraya alınabilecek en iyi araçlar

WOLKSVAGEN POLO Hem 3 kapı hem de 5 kapı versiyonu olan Polo, kompakt boyutları ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda modifiye işleri için de uygun olan bu araç 300 bin TL bandında alınabilecek en iyi modellerden biri. Ayrıca Polo, Wolksvagen'in kaliteli ve dayanıklı motor teknolojisiyle donatılarak güvenilir bir sürüş imkanı sağlıyor.