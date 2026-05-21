Mağdur olmamak için dikkat! Araç kiralamada altın gibi tavsiyeler

KURUMSAL YAPILAR TERCİH EDİLMELİ Araç kiralama sürecinde sadece fiyat avantajına odaklanılmasının yanıltıcı olabileceğini ifade eden Dr. Siso, tercih edilecek şirketin sunduğu yan hizmetlerin kritik olduğunu belirtti. Siso, “Bayram yolculuğunun keyifli bir anıya dönüşmesi için araç kiralamanın güvenli, kurumsal ve kesintisiz hizmet sunan bir yapıdan sağlanması önem taşıyor” dedi. Araç kiralayacakların bütçe kadar güvenliği de ön planda tutması gerektiğini vurgulayan Dr. Siso, “Müşterilerimizin Türkiye genelinde yaygın şube ağına sahip, kurumsal yapısı güçlü firmalara yönelmesi, olası riskleri azaltacaktır. Güvenli ödeme altyapısına sahip, sertifikalı web sitelerinden yapılan işlemler, müşterilerin kişisel verilerini ve ödeme bilgilerini koruma altına alır. Tüm bu önlemler, tüketicilerin daha güvenli bir kiralama deneyimi yaşamalarına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.