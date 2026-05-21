Mağdur olmamak için dikkat! Araç kiralamada altın gibi tavsiyeler
Kurban Bayramı öncesi şehirler arası seyahat planları hız kazanırken, araç kiralama sektöründe talep patlaması yaşandığını söyleyen Avec Rent a Car Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Okan Siso, bayram dönemlerinde artan mobilite ihtiyacına dikkat çekerek, güvenli bir yolculuk için kurumsal bir firmadan hizmet almanın önemini vurguladı. Siso, “Erken rezervasyon, son dakika yaşanabilecek fiyat artışlarının ve araç bulunurluğu riskinin önüne geçecektir” ifadesini kullandı.