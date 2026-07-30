'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek!

Avrupa’nın majör liglerinde transfer perdesinin 1 Eylül’de kapanacağı düşünüldüğünde, sarı-kırmızılıların önünde fırsat transferlerini tamamlamak için sadece 3 günlük son derece dar bir zaman penceresi kalıyor. Geçmiş dönemlerde Avrupa ligleri kapandıktan sonra Galatasaray’ın elinde hamle yapmak için ciddi bir süre avantajı bulunuyordu. EN AZ 1 HAFTALIK SÜRE VARDI Özbek dönemindeki son dört sezonda majör liglerin bitimiyle Türkiye’deki transfer kapanışı arasında sırasıyla 7, 14, 12 ve 11 günlük süreler vardı. Kulüp bu geniş zaman diliminde Avrupa'da kadro dışı kalan ya da takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncuları ve kulüplerini pazarlık masasında daha kolay ikna edebiliyordu.