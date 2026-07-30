'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek!
Başkan Dursun Özbek’in Icardi, Davinson, Osimhen ve Uğurcan Çakır örnekleriyle işaret ettiği geleneksel Eylül ayı 'büyük balık' stratejisi, bu sezon tarihi bir riskle karşı karşıya. TFF’nin yaz transfer dönemini 4 Eylül’de kapatacak olması nedeniyle, Avrupa’da transferin bitiminin ardından Galatasaray’a fırsat hamleleri için yalnızca 3 günlük kritik bir pencere kalıyor. Geçmiş sezonlardaki 7 ila 14 günlük rahat hareket alanını kaybeden sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız transferlerini bu 72 saatlik dar zaman dilimine sığdırmaktan başka çaresi yok.