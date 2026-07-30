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Spor
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'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek!

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'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek!

Başkan Dursun Özbek’in Icardi, Davinson, Osimhen ve Uğurcan Çakır örnekleriyle işaret ettiği geleneksel Eylül ayı 'büyük balık' stratejisi, bu sezon tarihi bir riskle karşı karşıya. TFF’nin yaz transfer dönemini 4 Eylül’de kapatacak olması nedeniyle, Avrupa’da transferin bitiminin ardından Galatasaray’a fırsat hamleleri için yalnızca 3 günlük kritik bir pencere kalıyor. Geçmiş sezonlardaki 7 ila 14 günlük rahat hareket alanını kaybeden sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız transferlerini bu 72 saatlik dar zaman dilimine sığdırmaktan başka çaresi yok.

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Foto - 'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında transfer stratejilerine dair dikkat çeken mesajlar verdi. Sarı-kırmızılı kulübün son yıllardaki hamlelerini hatırlatan Özbek, "Yaptığımız en önemli transferlere baktığımızda; Icardi, Osimhen transferlerine bakın. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti" sözleriyle yine son anı işaret etti.

#2
Foto - 'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek!

Kulüp; 2022-23’te Icardi, 2023-24’te Davinson Sánchez, 2024-25’te Osimhen ve geçen sezon Uğurcan Çakır hamlelerini hep Eylül ayındaki bu "büyük balık" stratejisiyle bitirmişti. Ancak bu sezon Galatasaray yönetimini önceki yıllardan çok daha zorlu ve tehlikeli bir süreç bekliyor. TFF'nin açıkladığı resmi takvime göre Süper Lig’de 2026-2027 sezonu birinci yaz transfer tescil dönemi 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.

#3
Foto - 'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek!

Avrupa’nın majör liglerinde transfer perdesinin 1 Eylül’de kapanacağı düşünüldüğünde, sarı-kırmızılıların önünde fırsat transferlerini tamamlamak için sadece 3 günlük son derece dar bir zaman penceresi kalıyor. Geçmiş dönemlerde Avrupa ligleri kapandıktan sonra Galatasaray’ın elinde hamle yapmak için ciddi bir süre avantajı bulunuyordu. EN AZ 1 HAFTALIK SÜRE VARDI Özbek dönemindeki son dört sezonda majör liglerin bitimiyle Türkiye’deki transfer kapanışı arasında sırasıyla 7, 14, 12 ve 11 günlük süreler vardı. Kulüp bu geniş zaman diliminde Avrupa'da kadro dışı kalan ya da takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncuları ve kulüplerini pazarlık masasında daha kolay ikna edebiliyordu.

#4
Foto - 'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek!

Bu sezon ise durum tamamen değişti; süre avantajı adeta eritilerek 3 güne kadar düştü. Yönetimin, Avrupa’da açıkta kalan fırsat isimleri kadroya katabilmesi için birkaç hafta değil, yalnızca 72 saat içinde tüm görüşmeleri, sağlık kontrollerini ve resmi imza süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Fotospor'a göre; Sürenin bu kadar kısıtlı olması, hedeflenen "büyük balık" transferlerinde operasyonel hata payını sıfıra indirirken Galatasaray’ı büyük bir riskin eşiğine getiriyor.

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