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Yaşam
12
Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

2023-05-15 16:03:08
Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

Depremde tepenin çökmesiyle birlikte, birbirini görmeyen iki köyün manzarası tamamen değişti,.

#1
Foto - Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı, aralarındaki tepenin bir bölümünün deprem nedeniyle çökmesiyle manzarası değişen komşu köyler Öğütlü ve Boyundere görüntülendi.

#2
Foto - Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesi, 15 Mart'ta yaşanan selde de zarar gördü. Depremler ve selin ardından, ilçeye bağlı 200 haneli Öğütlü ve 234 haneli Boyundere köylerinin arasında bulunan ve yarıklar oluşan tepenin zemininde çökmeler meydana geldi.

#3
Foto - Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

Komşu iki köyün manzarası, tepenin çökmesiyle değişti. Önceden birbirinin görüş açısında olmayan iki köyde yaşayanlar, diğer yerleşim birimini köylerinden görmeye başladı. Öğütlü Köyü Muhtarı Arif Gürbüz, aralarında tepe olduğu için daha önce köylerinden Boyundere'yi göremediklerini söyledi. Gürbüz, aradaki tepenin çökmesiyle manzaralarının değiştiğini, artık karşıdaki köyü görebildiklerini anlattı.

#4
Foto - Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

Köy sakinlerinden Abuzer Tufan ise depremden önce uzaktan bakınca Boyundere köyünün ışıklarını dahi göremediklerini ifade etti.

#5
Foto - Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

Tepenin çökmesiyle evinin balkonundan ışıkları görmeye başladığını belirten Tufan, "Yanımdakilere sordum, 'Boyundere önceden hiç görünmüyordu, şimdi görünüyor, siz de farkında mısınız?' dedim. Onlar da farkına vardıklarını söylediler. Köyümüzün 'Yamaç Tepeleri' dediğimiz eski bağları çökmüş, o yüzden görmeye başlamışız. Şimdi net görüyoruz, eskiden hiç göremiyorduk." dedi.

#6
Foto - Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

Haydar Özmen de afetten sonra Boyundere köyünü ve Tut ilçesindeki tüm evlerin ışıklarını görebildiklerini dile getirerek, "Küçük kıyamet yaşadık. Eskiden sadece üst tarafta ışıkların beyazladığını görüyorduk ama akşam olunca şu anda Tut ilçe merkezinin ışıklarını tamamen görüyoruz. Boyundere'nin sadece vericisiyle minarenin ucu görünüyordu, şu anda komple görüyoruz. Fay hattı Çekirge Dağı dediğimiz bu dağın etrafından geçiyormuş. Eskiden köyün bağlarının bulunduğu tepe çökmüş." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

Köyde çiftçilikle uğraşan 39 yaşındaki Mehmet Korkut, "Deprem sonrasında tepede yarıklar ve çökmeler meydana gelmiş. Tepede köyümüzden çok sayıda kişiye ait Antep fıstığı bahçeleri var. Köylüler, tarlalarındaki yarıkları iş makineleriyle düzelterek eski haline getirmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

#8
Foto - Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

#9
Foto - Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

#10
Foto - Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

#11
Foto - Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

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