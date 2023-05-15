Önce deprem sonra sel! Bu köylerin manzaraları değişti

Haydar Özmen de afetten sonra Boyundere köyünü ve Tut ilçesindeki tüm evlerin ışıklarını görebildiklerini dile getirerek, "Küçük kıyamet yaşadık. Eskiden sadece üst tarafta ışıkların beyazladığını görüyorduk ama akşam olunca şu anda Tut ilçe merkezinin ışıklarını tamamen görüyoruz. Boyundere'nin sadece vericisiyle minarenin ucu görünüyordu, şu anda komple görüyoruz. Fay hattı Çekirge Dağı dediğimiz bu dağın etrafından geçiyormuş. Eskiden köyün bağlarının bulunduğu tepe çökmüş." ifadelerini kullandı.