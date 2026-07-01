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Ekonomi
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Onay çıktı: Türk bankası satılıyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Onay çıktı: Türk bankası satılıyor

Türkiye'de bankacılık sektöründe hareketli günler yaşanıyor. ABD merkezli finans grubu Freedom Holding Corp, Türk bankasını satın alıyor. BBDK onay verdi.

#1
Foto - Onay çıktı: Türk bankası satılıyor

ABD merkezli finans grubu Freedom Holding Corp., Turkish Bank A.Ş.'nin yüzde 99,32 hissesini satın alabilmek için gerekli olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu onaylarını aldı. Şubat 2026'da imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında gerçekleşecek işlem, yalnızca Turkish Bank A.Ş.'yi kapsıyor. TurkishBank Grubu'nun Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bankacılık faaliyetleri ile diğer varlıkları satışın dışında tutuluyor.

#2
Foto - Onay çıktı: Türk bankası satılıyor

1982 yılından bu yana faaliyet gösteren Turkish Bank'ın devralınmasının ardından banka, Türkiye'deki düzenleyici kurumların gözetiminde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Freedom Holding ise bankayı, Türkiye'deki bankacılık, yatırım ve sermaye piyasası faaliyetlerinin merkezine yerleştirmeyi planlıyor. Şirket, satın alma sonrasında dijital bankacılık altyapısının güçlendirilmesi, müşteri kanallarının geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve operasyonel verimliliğe yönelik kapsamlı bir dönüşüm programı uygulamayı hedefliyor.

#3
Foto - Onay çıktı: Türk bankası satılıyor

Freedom Holding'in Türkiye'deki büyüme planının bir diğer ayağını ise yatırım kuruluşu oluşturuyor. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) faaliyet izninin alınmasının ardından bankacılık, yatırım ve sermaye piyasası hizmetlerini tek çatı altında sunmayı amaçlıyor. Grup, bireysel müşterilerin yanı sıra yüksek gelir grubundaki müşteriler, KOBİ'ler ve kurumsal şirketlere entegre finansal hizmet vermeyi hedefliyor.

#4
Foto - Onay çıktı: Türk bankası satılıyor

Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, Türkiye'yi şirket açısından stratejik öneme sahip bir pazar olarak gördüklerini belirterek, Kazakistan'da başarıya ulaşan dijital finans ekosistemini Türkiye'ye taşımayı hedeflediklerini söyledi. Turlov, Türkiye'deki potansiyel müşteri kitlesinin Kazakistan'ın dört ila beş katı büyüklüğünde olduğuna dikkat çekerek, Turkish Bank'ın satın alınmasının bu stratejinin temelini oluşturacağını ifade etti.

#5
Foto - Onay çıktı: Türk bankası satılıyor

Merkezi New York'ta bulunan Freedom Holding Corp., 21 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir finansal hizmetler grubu konumunda bulunuyor. Şirketin hisseleri NASDAQ'ın yanı sıra Kazakistan Borsası (KASE) ve Astana Uluslararası Borsası'nda (AIX) işlem görüyor.

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