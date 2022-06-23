Omurga sağlığınız için bunlara dikkat edin

Omurga sağlığı için önerilerde bulunan Şirin, “Ayaktayken yerden ağır bir şey kaldıracaksınız ağırlık vücuda yakın tutulmalı beliniz ile değil dizler bükülerek yere yaklaşıp kaldırılmalı, Uzun süreli oturarak çalışmalarda molalar verilmeli kaslar esnetilmeli, oturur pozisyonda sırt dik tutulmalı, bel boşluğu desteklenmeli, ayaklar yere tam temas etmeli, dizler ile 90 derecelik açı oluşturmalı, Ekran karşısında çalışan bireyler ekran ve göz hizasını eşitlemeli, Yürümek vücudu kuvvetlendirir ve omurgamızı anatomik yapısında dik tutmaya yardımcı olur duruşunuzu düzeltir, her sabah kalktığımız da esnetme hareketlerimizi yapmalıyız, Düzenli egzersiz yapmalıyız; bunlar; ,germe ve güçlendirme egzersizleri, yoga ve yüzme şeklinde olabilir’’ dedi.