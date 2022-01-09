Omicron'un belirtileri artıyor

Kartal, "Deride kabarık, hafif yanmayla kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülüyor" diye konuştu.