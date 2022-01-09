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Korona Virüs
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Omicron'un belirtileri artıyor

2022-01-09 02:40:04
Omicron'un belirtileri artıyor

Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde etkisini gösteren omicron varyantının belirtileri her geçen gün artıyor. İşte son iki belirtisi

#1
Foto - Omicron varyantıyla birlikte tüm dünyada vaka sayıları tırmanıyor...

Omicron varyantıyla birlikte tüm dünyada vaka sayıları tırmanıyor...

#2
Foto - Bilim insanları ise bu varyantın yeni belirtilerini araştırmaya devam ediyor.

Bilim insanları ise bu varyantın yeni belirtilerini araştırmaya devam ediyor.

#3
Foto - İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 'Omicron' varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 'Omicron' varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi.

#4
Foto - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, "'Omicron' varyantı görülen kişilerde diz, dirsek ve ayak bölümlerinde kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık ya da morumsu isilik veya kurdeşen benzeri deri döküntüleri meydana geliyor" dedi.

#5
Foto - Benzer problemleri yaşayanlar ise omicron endişesine kapılabiliyor. Peki omicron varyantının belirtileri nelerdir? İşte son detaylar...

Benzer problemleri yaşayanlar ise omicron endişesine kapılabiliyor. Peki omicron varyantının belirtileri nelerdir? İşte son detaylar...

#6
Foto - Ellerde morarma olursa dikkat

Ellerde morarma olursa dikkat

#7
Foto - Kartal,

Kartal, "Deride kabarık, hafif yanmayla kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülüyor" diye konuştu.

#8
Foto -

"Deri döküntüsü varsa test yapılmalı" Prof. Dr. Kartal, Omicron varyantı tespit edilmeden önce deri bulgularıyla kişide kendini gösterdiğini vurgulayarak, "Enfeksiyonun başlayıp klinik olarak ortaya çıkmadığı dönemde bu bulgular görülebiliyor. Haberci niteliğinde. Bulaş çok önemli. Çocuklarımızda böyle bir bulgu varsa mutlaka test yaptıralım.Tedavi sonrasında bu bulguların hemen geçmediği de raporlanmış" şeklinde konuştu.

#9
Foto - Burun akıntısı

Burun akıntısı

#10
Foto - Baş ağrısı

Baş ağrısı

#11
Foto - Yorgunluk

Yorgunluk

#12
Foto - Hapşırma

Hapşırma

#13
Foto - Boğaz ağrısı Eklem ağrıları

Boğaz ağrısı Eklem ağrıları

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