Ömer Lütfü Avşar kimdir? Ömer Lütfü Avşar cumhurbaşkanı adayı mı?

Ömer Lütfü Avşar kimdir? Türkiye zamanında yapılacak olursa 2023 Haziran’da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı adayı ise henüz belirlenemdi. Millet ittifakında adaylık için kafalar bir hali karışık. Partiler tarafından cumhurbaşkan adayı gösterilerken 500 bin imza ile bağımsız bir aday da çıkabilmekte. İlk bağımız cumhurbaşkanı adayları arasında Ömer Lütfü Avşar oldu. Peki Cumhurbaşkanı aday adayı Ömer Lütfü Avşar kimdir? Ömer Lütfü Avşar nereli? Ömer Lütfü Avşar kaç yaşında?Ömer Lütfü Avşar ne iş yapıyor? İşte 2023 cumhurbaşkanı seçimi bağımsız aday Ömer Lütfü Avşar hayatı.