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Siyaset
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Ömer Lütfü Avşar kimdir? Ömer Lütfü Avşar cumhurbaşkanı adayı mı?

2021-10-03 13:01:16
Ömer Lütfü Avşar kimdir? Ömer Lütfü Avşar cumhurbaşkanı adayı mı?

Ömer Lütfü Avşar kimdir? Türkiye zamanında yapılacak olursa 2023 Haziran’da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı adayı ise henüz belirlenemdi. Millet ittifakında adaylık için kafalar bir hali karışık. Partiler tarafından cumhurbaşkan adayı gösterilerken 500 bin imza ile bağımsız bir aday da çıkabilmekte. İlk bağımız cumhurbaşkanı adayları arasında Ömer Lütfü Avşar oldu. Peki Cumhurbaşkanı aday adayı Ömer Lütfü Avşar kimdir? Ömer Lütfü Avşar nereli? Ömer Lütfü Avşar kaç yaşında?Ömer Lütfü Avşar ne iş yapıyor? İşte 2023 cumhurbaşkanı seçimi bağımsız aday Ömer Lütfü Avşar hayatı.

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Foto - Türkiye Ömer Lütfü Avşar’ı televizyon kanallarında tartışma programlarında daha çok CHP’ye yakınlığıya tanıdı. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye için hayati öneme sahip. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, CHP, terör partisi HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet ittifakın 2023 cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, İlhan Kesici gibi isimler yer alsa da Millet ittifakı kanadında adaylık konusunda kafalar bir hayli karışık. 500 bin imzayla cumhurbaşkanı aday adayıyım diyen isimler arasında Ömer Lütfi Avşar da var. Peki Ömer Lütfi Avşar kimdir? Ömer Lütfi Avşar nereli, kaç yaşında? İşte Ömer Lütfi Avşar hayatı, özgeçmişi.

Türkiye Ömer Lütfü Avşar’ı televizyon kanallarında tartışma programlarında daha çok CHP’ye yakınlığıya tanıdı. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye için hayati öneme sahip. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, CHP, terör partisi HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet ittifakın 2023 cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, İlhan Kesici gibi isimler yer alsa da Millet ittifakı kanadında adaylık konusunda kafalar bir hayli karışık. 500 bin imzayla cumhurbaşkanı aday adayıyım diyen isimler arasında Ömer Lütfi Avşar da var. Peki Ömer Lütfi Avşar kimdir? Ömer Lütfi Avşar nereli, kaç yaşında? İşte Ömer Lütfi Avşar hayatı, özgeçmişi.

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Foto - Ömer Lütfi Avşar kimdir? Ömer Lütfü Avşar, 1966 yılı Kırıkkale doğumludur. 54 yaşındadır. Ömer Lütfü Avşar, aslen Hatay/Belenli'dir. ilk ve orta öğrenimini Kırıkkale'de tamamlamıştır. 1983 yılında kayıt olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olduktan sonra askerlik vazifesini takiben, Ankara Barosu'nda stajını tamamlamıştır, kazanmış olduğu hakimlik sınavı sonrası memuriyet atamasından istifa edip, Ankara Barosu'na bağlı serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 30 Ağustos 1992 tarihinden itibaren kurucusu olduğu Avşar Hukuk Bürosu'nda diğer meslektaşlarıyla birlikte çalışmakta ve yine kurucusu olduğu Avşar Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Ömer Lütfi Avşar kimdir? Ömer Lütfü Avşar, 1966 yılı Kırıkkale doğumludur. 54 yaşındadır. Ömer Lütfü Avşar, aslen Hatay/Belenli'dir. ilk ve orta öğrenimini Kırıkkale'de tamamlamıştır. 1983 yılında kayıt olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olduktan sonra askerlik vazifesini takiben, Ankara Barosu'nda stajını tamamlamıştır, kazanmış olduğu hakimlik sınavı sonrası memuriyet atamasından istifa edip, Ankara Barosu'na bağlı serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 30 Ağustos 1992 tarihinden itibaren kurucusu olduğu Avşar Hukuk Bürosu'nda diğer meslektaşlarıyla birlikte çalışmakta ve yine kurucusu olduğu Avşar Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

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Foto - Avukatlık mesleğinde Yüce Divan dahil, Adli ve İdari Yargının her derecesinde ve Tahkim süreçlerinde görev yapmış, dönemsel olarak başta enerji sektörü olmak üzere bazı kamu kurumlarının da hukuk danışmanlığını ve vekilliğini ifa etmiştir.

Avukatlık mesleğinde Yüce Divan dahil, Adli ve İdari Yargının her derecesinde ve Tahkim süreçlerinde görev yapmış, dönemsel olarak başta enerji sektörü olmak üzere bazı kamu kurumlarının da hukuk danışmanlığını ve vekilliğini ifa etmiştir.

#4
Foto - Türk Demokrasi Vakfı genel başkanlığı ile çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu, mütevelli heyet üyeliği ve başkanlığı, Enstitü Dergisi imtiyaz sahipliği yapmış olup halen Hukuk Akademisi Derneği yönetim kurulu başkanıdır. Evli ve iki evlat babasıdır.

Türk Demokrasi Vakfı genel başkanlığı ile çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu, mütevelli heyet üyeliği ve başkanlığı, Enstitü Dergisi imtiyaz sahipliği yapmış olup halen Hukuk Akademisi Derneği yönetim kurulu başkanıdır. Evli ve iki evlat babasıdır.

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