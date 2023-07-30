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Türkiye
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Ölüme böyle gittiler

2023-07-30 14:20:56
Ölüme böyle gittiler

Bursa’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Sarıkamış'ta şarampole yuvarlandı.

#1
Foto - Ölüme böyle gittiler

7 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralandığı kazada, yolcuların sefere çıkmadan önce aileleri ile vedalaştığı anlar ve otobüsün Bursa terminalden çıkış görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

#2
Foto - Ölüme böyle gittiler

Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Murat Yıldız'ın kullandığı 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildi.

#3
Foto - Ölüme böyle gittiler

7 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin ise yaralandığı kazada otobüsün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcularını alırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

#4
Foto - Ölüme böyle gittiler

66 numaralı peronda yakınlarını uğurlayanlar otobüsün arkasından el sallarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

#5
Foto - Ölüme böyle gittiler

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