SON DAKİKA
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Akaryakıt fiyatlarına şok eden zam! Tarih verildi
Giriş Tarihi:

Akaryakıt fiyatlarına şok eden zam! Tarih verildi

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Zam için tarih verildi.

1
#1
Foto - Akaryakıt fiyatlarına şok eden zam! Tarih verildi

Aydınlık'ta yer alan habere göre, akaryakıt fiyatlarına yönelik zam beklentisi, dünyadaki son gelişmelerle birlikte güç kazandı. Gerilim, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkilerken, Brent petrolün varil fiyatı son dört ayın zirvesine çıktı.

#2
Foto - Akaryakıt fiyatlarına şok eden zam! Tarih verildi

Bu tablo, Türkiye’de pompa fiyatlarının yeniden değişmesine neden oluyor.

#3
Foto - Akaryakıt fiyatlarına şok eden zam! Tarih verildi

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin kulislerde en dikkat çekici başlık motorin oldu. Mevcut piyasa koşullarının korunması halinde çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL zam yapılması bekleniyor.

#4
Foto - Akaryakıt fiyatlarına şok eden zam! Tarih verildi

Bu artışla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL’nin üzerine çıkması öngörülüyor.

