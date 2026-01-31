Akaryakıt fiyatlarına şok eden zam! Tarih verildi
Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Zam için tarih verildi.
Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Zam için tarih verildi.
Aydınlık'ta yer alan habere göre, akaryakıt fiyatlarına yönelik zam beklentisi, dünyadaki son gelişmelerle birlikte güç kazandı. Gerilim, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkilerken, Brent petrolün varil fiyatı son dört ayın zirvesine çıktı.
Bu tablo, Türkiye’de pompa fiyatlarının yeniden değişmesine neden oluyor.
Akaryakıt fiyatlarına ilişkin kulislerde en dikkat çekici başlık motorin oldu. Mevcut piyasa koşullarının korunması halinde çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL zam yapılması bekleniyor.
Bu artışla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL’nin üzerine çıkması öngörülüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23