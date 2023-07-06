Ölü balinanın içinden servet çıktı!

"ELİMDEKİNİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLARDI" Fernández o anları "Çıkardığım şey yaklaşık 50-60 cm çapında ve 9,5 kg ağırlığında bir taştı. Sahile döndüğümde herkes izliyordu ama elimdekinin amber olduğunu bilmiyorlardı" diyerek anlattı.