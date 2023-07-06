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Doğa
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Ölü balinanın içinden servet çıktı!

2023-07-06 10:57:08
Ölü balinanın içinden servet çıktı!

Kanarya Adası'ndaki kumsalda ölü bir balinanın içinden 500 bin euro değerinde olan ve yüzen altın olarak da bilinen bir cisim çıktı.

#1
Foto - Ölü balinanın içinden servet çıktı!

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda geçtiğimiz günlerde büyük bir ispermeçet balinası ölü bulundu.

#2
Foto - Ölü balinanın içinden servet çıktı!

Las Palmas Üniversitesi'ndeki Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Antonio Fernández Rodríguez ise balinanın neden öldüğünü tespit etmek istedi. Sindirim probleminden şüphelenerek yapılan incelemede hayvanın bağırsağında sert bir cisim fark edildi.

#3
Foto - Ölü balinanın içinden servet çıktı!

"ELİMDEKİNİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLARDI" Fernández o anları "Çıkardığım şey yaklaşık 50-60 cm çapında ve 9,5 kg ağırlığında bir taştı. Sahile döndüğümde herkes izliyordu ama elimdekinin amber olduğunu bilmiyorlardı" diyerek anlattı.

#4
Foto - Ölü balinanın içinden servet çıktı!

500 BİN EURO DEĞERİNDE 'Yüzen altın' olarak da bilinen Ambergris, yüzyıllardır parfümcülerin 'kutsal kâsesi' olarak anılan nadir bir maddedir. Fernández'in elinde tuttuğu taşın yaklaşık 500 bin euro (yaklaşık 14.1 milyon TL) değerinde olduğu belirtildi.

#5
Foto - Ölü balinanın içinden servet çıktı!

AMBERGRIS'E NE OLACAK? Ambergris'e ne olacağı ise henüz belirsiz. Fernández, toplanan fonların 2021'de La Palma'da patlayan ve 800 milyon eurodan fazla hasara neden olan yanardağ kurbanlarına yardım edilmesini umduklarını söyledi.

#6
Foto - Ölü balinanın içinden servet çıktı!

Fernández, "Yasa her ülkede farklı. Bizim durumumuzda, umarım para balinanın karaya oturduğu ve öldüğü La Palma adasına gider" diye konuştu.

#7
Foto - Ölü balinanın içinden servet çıktı!

ABD, Avustralya ve Hindistan'da balina avlama ve sömürme yasağının bir parçası olarak ambergris ticareti yasak.

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