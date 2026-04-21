Diyarbakır’da feci kaza! Midibüs devrildi: Can kaybı ve yaralılar var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Diyarbakır’da feci kaza! Midibüs devrildi: Can kaybı ve yaralılar var

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

#1
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#2
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada yolcu midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

#3
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#4
Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana geldi.

#5
Şoförünün ismi öğrenilmeyen 06 EJH 704 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

#6
Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

#7
Sıkıştıkları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

#8
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen kişinin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23