Olmaz olsun sizin gibi İslam âlimi! Skandal fetva ile terör çağrısı

Fetvada "Bizler mazlum, ezilmiş ve mağdur Müslümanlar olarak; vicdan sahiplerini, şeref ve gayret ehlini, genel olarak tüm insanlık değerlerine sahip olanları ve özel olarak İslam şeriatına inanan Müslümanları, el-Cevlani paralı askerleri ve beraberindeki suçlular tarafından gerçekleştirilen bu haksız saldırıya karşı yanımızda durmaya çağırıyoruz.