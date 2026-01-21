Olmaz olsun sizin gibi İslam âlimi! Skandal fetva ile terör çağrısı
Kürdistan Alimler İnisiyatifi adlı oluşum, Suriye ordusuna karşı sözde fetva yayımladı. Fetvada, terör unsurları mağdur gibi gösterilerek büyük bir skandala imza atıldı.
Kürdistan Alimler İnisiyatifi, Suriye ordusuna karşı sözde 'seferberlik fetvası' yayımladı.
Fetvada "Bizler mazlum, ezilmiş ve mağdur Müslümanlar olarak; vicdan sahiplerini, şeref ve gayret ehlini, genel olarak tüm insanlık değerlerine sahip olanları ve özel olarak İslam şeriatına inanan Müslümanları, el-Cevlani paralı askerleri ve beraberindeki suçlular tarafından gerçekleştirilen bu haksız saldırıya karşı yanımızda durmaya çağırıyoruz.
Zulme ve zalimlere karşı tek bir el olalım. Şikayetimiz Allah’adır. Zafer mazlumlarındır. "Zulmedenler, hangi akıbete uğrayacaklarını yakında bileceklerdir. Allah’ım bize yardım et, dünyadaki tüm mazlumlara yardım et. Allah’ım, Kürdistan’ın doğusunda, batısında, güneyinde ve kuzeyinde ordularımıza zafer nasip eyle" denilerek teröristler mazlum gibi gösterilmeye çalışıldı.
