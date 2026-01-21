  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın sayılı isimleri arasında gösteriliyor ve... Galatasaray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! Dev anlaşma geliyor mu? Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Benfica'ya geri döndü! Defolup gitti sessiz sedasız... Rafa Silva İstanbul'dan ayrıldı Bilim insanları uyardı! Güneş’te şiddetli patlama görüntülendi Olmaz olsun sizin gibi İslam âlimi! Skandal fetva ile terör çağrısı Türkiye almak üzereydi! Eurofighter Typhoon'ları canavar yapacak dev anlaşma yapıldı İşte bu hiç beklenmiyordu: Trabzonspor'a sürpriz forvet: Hyllarion Goore Trump'ın sözleri olay olmuştu : İşte en fazla suikaste uğrayan başkanlar! Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına! Elinizin tersiyle çöpe attığınız şey meğer altınmış! Hurdacı, 43 gram saf altını böyle buldu, kuyumcudan “trink” diye 275 bin TL’yi kaptı
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Olmaz olsun sizin gibi İslam âlimi! Skandal fetva ile terör çağrısı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Olmaz olsun sizin gibi İslam âlimi! Skandal fetva ile terör çağrısı

Kürdistan Alimler İnisiyatifi adlı oluşum, Suriye ordusuna karşı sözde fetva yayımladı. Fetvada, terör unsurları mağdur gibi gösterilerek büyük bir skandala imza atıldı.

#1
Foto - Olmaz olsun sizin gibi İslam âlimi! Skandal fetva ile terör çağrısı

Kürdistan Alimler İnisiyatifi, Suriye ordusuna karşı sözde 'seferberlik fetvası' yayımladı.

#2
Foto - Olmaz olsun sizin gibi İslam âlimi! Skandal fetva ile terör çağrısı

Fetvada "Bizler mazlum, ezilmiş ve mağdur Müslümanlar olarak; vicdan sahiplerini, şeref ve gayret ehlini, genel olarak tüm insanlık değerlerine sahip olanları ve özel olarak İslam şeriatına inanan Müslümanları, el-Cevlani paralı askerleri ve beraberindeki suçlular tarafından gerçekleştirilen bu haksız saldırıya karşı yanımızda durmaya çağırıyoruz.

#3
Foto - Olmaz olsun sizin gibi İslam âlimi! Skandal fetva ile terör çağrısı

Zulme ve zalimlere karşı tek bir el olalım. Şikayetimiz Allah’adır. Zafer mazlumlarındır. "Zulmedenler, hangi akıbete uğrayacaklarını yakında bileceklerdir. Allah’ım bize yardım et, dünyadaki tüm mazlumlara yardım et. Allah’ım, Kürdistan’ın doğusunda, batısında, güneyinde ve kuzeyinde ordularımıza zafer nasip eyle" denilerek teröristler mazlum gibi gösterilmeye çalışıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi
Ekonomi

Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi

Bursa Büyükşehir Meclisi’nde alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte tek biniş ücreti 35 TL’de..
İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon
Dünya

İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon

İran hükümeti, Loristan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı olayları provoke eden 134 saha elemanı ve liderin tutuklandığını ve casusluk..
Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi
Gündem

Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski basın müşaviri olan Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkan..
DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler
Gündem

DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan DEM Partili bir grup terör sempatizanı, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi. ..
Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar
Gündem

Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar

Suriye Geçici Başkanı Ahmed El Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındaki son müzakerelerde konuşulanların detayları ortay..
Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu

Suudi Arabistan, Suriye’de hükümet ile YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Riyad yönetimi anlaşmayı memnuniye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23