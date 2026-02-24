Olmayacak şey oldu! Türkiye'nin ünlü ayakkabıcı kepenk indirdi, bir dönem resmen kapandı

Cebeci, 1963 yılında Ziya Gökalp Caddesi üzerinde kendi dükkanını açtı. Dükkanın adı ise kısa sürede Ankara’da tanınacak “Bale Kundura” oldu. Usta, bu ismin ortaya çıkışını, dönemin tiyatro çevresinden gelen “Türkiye’de bale ayakkabısı yapılır mı?” sorusu üzerine Londra’dan getirilen bir örneği bire bir üretmesiyle oluştuğunu anlattı. Kısa sürede çevrede büyük ilgi gören Bale Kundura’nın ünü, özellikle Ankara Radyosu sanatçılarının dükkanı mesken tutmasıyla yayıldı. Dönemin usta bestekarlarından İsmet Nedim’in ilk müşterileri arasında yer aldığı işletme, adeta bir sanatçı durağına dönüştü. Usta zanaatkarın albümü; Zeki Müren, Adnan Şenses, Mustafa Sağyaşar ve Ahmet Sezgin gibi isimlerin fotoğraflarıyla bir tarih arşivi. Bale Kundura, zamanla siyaset dünyasının da uğrak adreslerinden biri haline geldi. Eski Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, eski bakanlardan Halil Başol, TBMM eski başkanlarından Köksal Toptan ve eski bakan Ahmet Tahtakılıç da ayakkabı diktiren isimler arasında yer aldı. Dükkanının kapısında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Grup Başkanvekilliği döneminde gerçekleştirdiği ziyarete dair bir fotoğraf sergileniyor. Cebeci, “Ankara’nın protokol kunduracısı” olarak anılmasını, “Birine ayakkabı diktiğimde, diğerleri görüp beğeniyor ve kime diktirdiğini soruyordu. Birkaç gün sonra mutlaka dükkana geliyorlardı” sözleriyle anlattı.