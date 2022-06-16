Öldürmeden etkisiz hale getiriyor... "TASER-7" Türkiye'de!

"178 YERDEN SAĞLIK RAPORU ALINMIŞ DÜNYA ÜZERİNDEKİ TEH CİHAZ" Firmanın Ortadoğu ve Türkiye Direktörü Anas Hamourı de, "Axon firması dünyada 136’dan fazla ülkeye satış yapan, kolluk kuvvetlerinin eve güvenli dönmesini hedefleyen sistemler ve cihazlar üreten bir firma. Dünya üzerinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu işbirliğimizi kolluk kuvvetleriyle yapmak için buradayız. Bingöl bizim için çok önemli bir bölge. Axon’un en büyük özelliklerinden biri görüntüleme sistemleri ve etkisizleştirmede daha az ölümcül olan TASER dediğimiz silahı üretmesi. TASER dünya üzerinde daha az ölümcül olarak bilinen 178 yerden sağlık raporu alınmış dünya üzerindeki tek cihaz" diye konuştu.