Öldürmeden etkisiz hale getiriyor... "TASER-7" Türkiye'de!

"ATEŞLİ SİLAHIN KULLANIMINI AZALTMAK İSTİYORUZ" TASER’i piyasaya sürmelerindeki amaca da değinen Hamourı, "Kolluk kuvvetlerinin gerektiği zaman dengeli güç kullanmasını ön plana çıkarmak ve mümkün mertebe ateşli silah kullanma oranını aza indirmeye çalışmak. Dünya üzerindeki en büyük amaçlarımız ileriki yıllarda ateşli merminin, ateşli silahın kullanımını azaltmak. Bunun için en büyük alternatif olarak TASER dediğimiz cihazımızı öne ve piyasaya sürüyoruz. Diğerlerinden farklı olarak TASER'in en büyük özelliklerinden biri bağımsız üniversitelerce, bağımsız hükümetlerce, bağımsız ülkelerden alınmış raporlarımızın olması. Axon aynı anda TASER silahının yanında yaka kamerası sistemleri, iç güvenlik sistemleri, araç içi kamerası sistemleri ve dronlarda canlı yayın yapılması sistemlerini entegre sistem olarak sunuyor. En büyük amacımız sistemlerin tamamını çalıştığımız kolluk kuvvetlerine entegre edip hem olaylara daha başka bir yaklaşım sağlamak hem de kolluk kuvvetlerinin eve sağ salim dönmesini sağlamak” şeklinde konuştu.