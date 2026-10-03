Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika’ya 3-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, teknik direktör Vincenzo Montella’yı sert sözlerle eleştirdi.
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A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika’ya 3-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, teknik direktör Vincenzo Montella’yı sert sözlerle eleştirdi.
A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki kırılgan durumu ve Vincenzo Montella'nın kadro yönetimi ile rotasyon konusundaki zaafları taraftarlar ile spor yazarlarının tepkisini çekiyor. Belçika karşısında alınan 3-0'lık yenilgi ve grupta henüz puanla tanışamamış olunması, fiziksel olarak tükenmiş ana oyuncuların yanlış yönetildiğini gözler önüne seriyor.
Özellikle Arda Güler gibi takımın kreatif yükünü çeken genç bir yıldızın 9 günde 3. maçına çıkıp 90 dakika sahada bırakılması, hem oyuncunun sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyor hem de teknik heyetin maç içi planlama eksikliğini ortaya koyuyor. Yoğun maç takviminde oyuncu sağlığını koruyacak esnekliğin gösterilememesi, özellikle Arda gibi kritik isimlerin yıpranmasına yol açıyor. 3-0 gibi net bir skorun ardından veya maçın gidişatında oyunu dengeleyecek taktiksel hamlelerin veya erken dinlendirmelerin yapılmamış olması eleştirilen başlıca hususlar arasında yer alıyor. Uluslar A Ligi gibi dünyanın en üst düzey millî takımlar mücadelesinde, fiziksel ve taktiksel olarak mental direncin bu kadar çabuk kırılması takımın geleceği adına endişe yaratıyor.
Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, "Montella'nın bu takımdan gitmesine bugün artı bir sebep söylüyorum; Arda Güler'in 180 dakika anası ağladı! Bugün yine her yerde, yorulmuş, 3-0 skor, çocuk 9 günde 3. maçını oynuyor, İtalya maçı için bari Arda'yı dinlendir de o sarıyı almasın, cezalı olmasın. Bunu bile yapamayan bir teknik direktör var! Yazık!" ifadelerini kullandı.
Gol yeme konusuna da değinen Kahveci, eleştirilerin şut üretmemek üzerinden yapılmasını doğru bulmadığını söyledi: "Her maçta gol yedik, bu kadar olmaz! Şut attık abi, atmadık değil ya, vallahi attık! Attık, istatistiği biliyoruz! Montella söylemeden ben söyleyeyim, ‘23 şut attık’.”
Belçika’nın oyun kurucusu Kevin De Bruyne’in sahadaki rahatlığı da Kahveci’nin üzerinde durduğu noktalardan biri oldu. Tecrübeli yorumcu, Belçikalı yıldızın pres altında kalmadan topu kullanabildiğini ifade etti: “De Bruyne kariyerindeki etrafında 15-25 metre etrafında kimsenin olmadığı en rahat maçlardan birini oynamıştır. Ya arkadaşlar De Bruyne'yi anlatmamıza gerek var mı? Futbolu izleyen, futbolun f sini bilen herkesin tanıdığı bir oyuncu ilk yarı ikinci yarı oyundan çıkana olan dakikaya kadar o kadar rahat alıp verdi ki benim aklım almıyor.”
Nihat Kahveci'nin bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.
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