  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fondu, hakemlerdi derken, Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Tam 31 milyar liralık vurgun yapmışlar Seri üretime başlandı bile: 900 kilometre menzilli ve 9 dakikada şarj olan otomobil! Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü Dikkat çeken itiraf geldi! CHP’den istifa eden Mansur Yavaş, AK Parti’ye geçecek mi? 4 bin yıllık lezzet sırrı ortaya çıktı! Sirkesiz ve limonsuz kurulan o turşu tam bir şifa deposu çıktı Resmen hamuduyla götürmüş! Mustafa Sandal’ın eşi hakkında yeni iddia: Fon skandalındaki son rakam dudak uçuklattı Yerli ve milli navigasyon geliyor! Detayları belli oldu! Palandöken'den kış haberi geldi! Zirveyi beyaz örtü kapladı Ahşap mobilya üzerindeki lekeleri böyle çıkarın! Bu basit yolu yapın tek başına yetiyor
Spor
8
Yeniakit Publisher
Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika’ya 3-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, teknik direktör Vincenzo Montella’yı sert sözlerle eleştirdi.

#1
Foto - Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki kırılgan durumu ve Vincenzo Montella'nın kadro yönetimi ile rotasyon konusundaki zaafları taraftarlar ile spor yazarlarının tepkisini çekiyor. Belçika karşısında alınan 3-0'lık yenilgi ve grupta henüz puanla tanışamamış olunması, fiziksel olarak tükenmiş ana oyuncuların yanlış yönetildiğini gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü

Özellikle Arda Güler gibi takımın kreatif yükünü çeken genç bir yıldızın 9 günde 3. maçına çıkıp 90 dakika sahada bırakılması, hem oyuncunun sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyor hem de teknik heyetin maç içi planlama eksikliğini ortaya koyuyor. Yoğun maç takviminde oyuncu sağlığını koruyacak esnekliğin gösterilememesi, özellikle Arda gibi kritik isimlerin yıpranmasına yol açıyor. 3-0 gibi net bir skorun ardından veya maçın gidişatında oyunu dengeleyecek taktiksel hamlelerin veya erken dinlendirmelerin yapılmamış olması eleştirilen başlıca hususlar arasında yer alıyor. Uluslar A Ligi gibi dünyanın en üst düzey millî takımlar mücadelesinde, fiziksel ve taktiksel olarak mental direncin bu kadar çabuk kırılması takımın geleceği adına endişe yaratıyor.

#3
Foto - Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, "Montella'nın bu takımdan gitmesine bugün artı bir sebep söylüyorum; Arda Güler'in 180 dakika anası ağladı! Bugün yine her yerde, yorulmuş, 3-0 skor, çocuk 9 günde 3. maçını oynuyor, İtalya maçı için bari Arda'yı dinlendir de o sarıyı almasın, cezalı olmasın. Bunu bile yapamayan bir teknik direktör var! Yazık!" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü

Gol yeme konusuna da değinen Kahveci, eleştirilerin şut üretmemek üzerinden yapılmasını doğru bulmadığını söyledi: "Her maçta gol yedik, bu kadar olmaz! Şut attık abi, atmadık değil ya, vallahi attık! Attık, istatistiği biliyoruz! Montella söylemeden ben söyleyeyim, ‘23 şut attık’.”

#5
Foto - Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü

Belçika’nın oyun kurucusu Kevin De Bruyne’in sahadaki rahatlığı da Kahveci’nin üzerinde durduğu noktalardan biri oldu. Tecrübeli yorumcu, Belçikalı yıldızın pres altında kalmadan topu kullanabildiğini ifade etti: “De Bruyne kariyerindeki etrafında 15-25 metre etrafında kimsenin olmadığı en rahat maçlardan birini oynamıştır. Ya arkadaşlar De Bruyne'yi anlatmamıza gerek var mı? Futbolu izleyen, futbolun f sini bilen herkesin tanıdığı bir oyuncu ilk yarı ikinci yarı oyundan çıkana olan dakikaya kadar o kadar rahat alıp verdi ki benim aklım almıyor.”

#6
Foto - Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü

Nihat Kahveci'nin bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

#7
Foto - Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökyüzünde dengeleri değiştirecek gelişme: Pegasus havayolu devini resmen satın aldı
Ekonomi

Gökyüzünde dengeleri değiştirecek gelişme: Pegasus havayolu devini resmen satın aldı

Türkiye'nin havacılık devi Pegasus Hava Yolları, Çekya Hava Yolları (Czech Airlines-CSA) ve Smartwings Grubu'nu resmen satın aldı.
Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!
Gündem

Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!

İslam hukuku, Osmanlı hukuku ve Türk hukuk tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ..
Medine'ye alçak saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki
Gündem

Medine'ye alçak saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldır..
Sıcak saatler! Suudi Arabistan saldırıya geçti
Dünya

Sıcak saatler! Suudi Arabistan saldırıya geçti

Husiler'den yapılan açıklama dünyada geniş yankı buldu. Açıklamada "Suudi Arabistan, Yemen'in batısındaki Hacce, Taiz ve Lahic'e hava saldır..
Akdeniz’de gerilim artıyor: Ankara’dan izin şartı Atina’dan provokasyon!
Gündem

Akdeniz’de gerilim artıyor: Ankara’dan izin şartı Atina’dan provokasyon!

İsrail'in büyük müttefiki Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki deniz altı kablo projesini yeniden başlatma adımı Ankara-Atina hattını gerdi. Türk..
CHP’de kopuş Konyaaltı Meclisi’ni karıştırdı! İstifa sonrası ortalık birbirine girdi
Gündem

CHP’de kopuş Konyaaltı Meclisi’ni karıştırdı! İstifa sonrası ortalık birbirine girdi

CHP’nin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk etmesinin ardından partisinden istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın başkanlık ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23