Olay sözler! Nihat Kahveci, canlı yayında çılgına döndü

Belçika’nın oyun kurucusu Kevin De Bruyne’in sahadaki rahatlığı da Kahveci’nin üzerinde durduğu noktalardan biri oldu. Tecrübeli yorumcu, Belçikalı yıldızın pres altında kalmadan topu kullanabildiğini ifade etti: “De Bruyne kariyerindeki etrafında 15-25 metre etrafında kimsenin olmadığı en rahat maçlardan birini oynamıştır. Ya arkadaşlar De Bruyne'yi anlatmamıza gerek var mı? Futbolu izleyen, futbolun f sini bilen herkesin tanıdığı bir oyuncu ilk yarı ikinci yarı oyundan çıkana olan dakikaya kadar o kadar rahat alıp verdi ki benim aklım almıyor.”