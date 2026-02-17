'Olay öyle bir küstahlık seviyesine ulaşacak ki' deyip duyurdular! Donanmalar sahaya sürülüyor

NATO askeri ittifakının Baltık Denizi’ndeki Rusya’ya ait toprağı Kaliningrad’ı ablukaya almayı planladığına inandıklarını söyleyen Patruşev, "Ülkemize yönelik herhangi bir deniz ablukası girişimi, uluslararası hukuk açısından tamamen yasa dışıdır ve AB temsilcilerinin her fırsatta öne sürdüğü ‘gölge filo’ kavramı hukuki bir kurgudur. Avrupalılar deniz ablukası planlarını uygulayarak bilinçli şekilde askeri tırmanma senaryosunu izliyor, sabrımızın sınırlarını test ediyor ve aktif misilleme önlemlerini kışkırtıyor. Bu durumun barışçıl çözümü başarısız olursa, abluka donanma tarafından kırılacak ve ortadan kaldırılacaktır" şeklinde konuştu.