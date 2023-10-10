2023-10-10 14:03:15 Olacak iş değil! AK Parti bunu nasıl yaptı? Herkes şaşkın
Halime Kökce, AK Parti'nin 7 Ekim'de gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kongresi ile ilgili izlenimlerini köşesine taşıdı. Kongredeki kalabalığı ve coşkuyu görünce "Her seferinde bunu nasıl başarıyor?" diye düşündüğünü belirten Kökce, “Bunca insan, hiçbir maddi karşılığı olmaksızın 23 yıldır erinmeden, yüksünmeden partisine, liderine destek için yol katediyor. Bazen sıcakta bazen soğukta perişanlık çekiyor, yine de şikayet etmeden desteğini esirgemiyor” dedi. Kökce, Star’daki yazısında şunları kaydetti: