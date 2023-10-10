  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
5
Olacak iş değil! AK Parti bunu nasıl yaptı? Herkes şaşkın

2023-10-10 14:03:15
Olacak iş değil! AK Parti bunu nasıl yaptı? Herkes şaşkın

Halime Kökce, AK Parti'nin 7 Ekim'de gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kongresi ile ilgili izlenimlerini köşesine taşıdı. Kongredeki kalabalığı ve coşkuyu görünce "Her seferinde bunu nasıl başarıyor?" diye düşündüğünü belirten Kökce, “Bunca insan, hiçbir maddi karşılığı olmaksızın 23 yıldır erinmeden, yüksünmeden partisine, liderine destek için yol katediyor. Bazen sıcakta bazen soğukta perişanlık çekiyor, yine de şikayet etmeden desteğini esirgemiyor” dedi. Kökce, Star’daki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Olacak iş değil! AK Parti bunu nasıl yaptı? Herkes şaşkın

“AK Parti'nin 7 Ekim'de gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kongresi'ndeki kalabalığı ve coşkuyu görünce doğrusu biraz da hayretle "Her seferinde bunu nasıl başarıyor?" diye düşündüm. Bunca insan, hiçbir maddi karşılığı olmaksızın 23 yıldır erinmeden, yüksünmeden partisine, liderine destek için yol katediyor. Bazen sıcakta bazen soğukta perişanlık çekiyor, yine de şikayet etmeden desteğini esirgemiyor. Bu dışarıdan bir etkiyle alınabilecek sonuç değil. "İnsanlar makarna, kömürle kandırılıyor", "kırsaldaki insan 500 liraya kanıyor ve oyunu Erdoğan'a veriyor" şeklindeki malihüllelere inananların kavrayış düzeyinin epey üzerinde bir gerçeklik var ortada.

#2
Foto - Olacak iş değil! AK Parti bunu nasıl yaptı? Herkes şaşkın

"Erdoğan öyle bir rejim kurdu ki her halükarda kendi kazanıyor" kolaycılığıyla açıklayanlara ise şu kadarını söyleyelim; değişmesini istemediğiniz vesayetçi parlamenter sistemle yönetilmeye devam etseydik AK Parti ve Erdoğan dışında herhangi bir partinin iktidarda olduğu bir denklem zaten söz konusu olmuyordu. Hiçbir maddi karşılık almaksızın gösterilen bu teveccüh, katlanılan bu zahmet, verilen bu destek Türkiye'nin siyasi tarihinin derinlikli analiziyle ancak kavranabilir. AK Parti 2001'de kuruldu. 15 aylıkken girdiği ilk seçimde 3 Kasım 2002'de iktidara geldi. O günden bugüne hiç seçim kaybetmedi. Biraz daha tafsilat verelim; 7 genel seçim, 4 yerel seçim (İl genel meclisi ve belediye başkanlık sayısında her zaman açık ara önde oldu) biri Meclis'te olmak üzere 4 cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3 referandum zaferi aldı. 18 seçim ediyor. Bu ne demek; muhalefet cenahı, her yöntemi denediği, kurabileceği tüm ittifakları kurduğu, küresel aktörlerin desteğini aldığı, terör örgütlerinin dahi takdirini kazanacak kadar işi ileri götürdüğü halde AK Parti, Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında 18 seçim kaybetti. İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını almak dışında hiçbir zafere imza atamadı. CHP oylarını neredeyse hiçbir seçimde artıramadı.

#3
Foto - Olacak iş değil! AK Parti bunu nasıl yaptı? Herkes şaşkın

7 Ekim'deki 4. Olağanüstü Kongrede AK Parti MKYK'sını yeniledi. Elbette listeye giren yeni isimler üzerinden söylenecek şeyler de var. Ancak benim için konuşulmaya asıl değer kısmı bu bitmeyen siyasi enerji ve coşku. AK Parti ve Erdoğan; artık yoruldu, yıprandı denildiği anda bile kendini yenileyebilen, bunca badire ve senenin ardından hala değişimin adresi olabilen bir parti ve lider. Artık yeni bir hikaye yazamıyor, ümit veremiyor denildiği anda en güçlü hikayenin adresi olabiliyor. Bunun hikmeti ne dersiniz? Cevabı hiç kolay değil, tek cümlelik kaba açıklamalara kurban edilecek kadar değersiz de değil. Ancak şunu söyleyebilirim. Türkiye'de değişimin mümessilleri Cumhuriyet'in ilanından itibaren bu ülkenin vesayetçi elitleri değil bilakis Anadolu'nun muhafazakar halkı oldu. Ve o halk sayısal olarak az olduğunda bile çok derin bir tarihsel misyonu tarihsel hafızasında taşıdı, büyüttü. Dolayısıyla Türkiye'nin değişim isteyen, değişimi destekleyen toplumsal kesimi hiçbir zaman ülkenin ayrıcalıklandırılmış bürokratik elitleri olmadı.

#4
Foto - Olacak iş değil! AK Parti bunu nasıl yaptı? Herkes şaşkın

AK Parti birilerini zenginleştirmedi, birileri AK Parti sayesinde ayrıcalıklı hale gelmedi. Bir zenginleşme söz konusuysa bu tüm toplum için hatta bir zamanlar AK Parti'yi düşman belleyen TÜSİAD çevreleri için daha çok oldu. 28 Şubat döneminde olduğu gibi AK Parti sermayeyi yeşil kırmızı diye ayırıp bir kesimi yok etmeye çalışmadı. KOÇ'un sermayesine de Türkiye'nin sermayesi olarak baktı. Ve ilk kez bu değişim talebini rasyonel bir zeminde taşıyan politikaya dönüştüren güçlü bir lider ve kadro çıktı oldu. Ve bu lider ve kadro sadece içeride değil dışarıda da bir hikaye yazdı. O hikaye senin benim değil hepimizin, tüm Türkiye'nin hikayesi oldu. Zaman zaman AK Parti'ye kızan, bizi unuttu diyen, bu sefer oy vermeyeceğim galiba diyerek serzenişte bulunan da o büyük hikayeyi sahiplendi. Kesintisizi iktidarla geçen 22 yıla ve bu süre zarfında yaşanan onca badireye rağmen bu desteğin devam etmesinde bana kalırsa bu Türkiye'nin "büyük hikayesi"ne inanç var. "Türkiye Yüzyılı" boşuna değil yani!”

Türkiye’den Osman Kavala misillemesi bekleniyor! Hamas’a ödül versin...
Gündem

Türkiye’den Osman Kavala misillemesi bekleniyor! Hamas’a ödül versin...

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi meşru iktidara karşı ayaklanma eyleminin finansörlüğünü yapan Osman Kavala'ya "insan hakkı" ödülü verdi...
Hamas tarihi zafere imza attı! İşte öldürdükleri siyonist sayısı
Dünya

Hamas tarihi zafere imza attı! İşte öldürdükleri siyonist sayısı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının öldürdüğü İsrailli sayısı 'Altı Gün' savaşlarında öldürülen İsrailli sayısını geçti...
Suriye'de İran destekli grublara hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'de İran destekli grublara hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin Irak sınırına yakın El Bukemal ilçesinde, Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist grupların konvoyuna hava saldır..
Libya Müftüsü ümmetin gençlerine savaşa katılma çağrısı yaptı
Dünya

Libya Müftüsü ümmetin gençlerine savaşa katılma çağrısı yaptı

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, 'Aksa Tufanı' adıyla İsrail'e karşı harekete geçen Kassam Tugayları'na sabırlı olmaları çağrısında bulu..
CHP'de sular durulmuyor! Kongre sonrası yeni kriz
Gündem

CHP'de sular durulmuyor! Kongre sonrası yeni kriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile değişimciler arasında bu kez "tebrik krizi" patlak verdi. Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Kongresi'ni..
İsrail Gazze'ye su akışını kesti! Filistinliler susuzluğa mahkum edildi
Dünya

İsrail Gazze'ye su akışını kesti! Filistinliler susuzluğa mahkum edildi

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Israel Katz’ın, abluka altındaki Gazze’ye su akışının kesilmesini emretmesinin ardından işgalci askerler van..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23