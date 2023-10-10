Olacak iş değil! AK Parti bunu nasıl yaptı? Herkes şaşkın

AK Parti birilerini zenginleştirmedi, birileri AK Parti sayesinde ayrıcalıklı hale gelmedi. Bir zenginleşme söz konusuysa bu tüm toplum için hatta bir zamanlar AK Parti'yi düşman belleyen TÜSİAD çevreleri için daha çok oldu. 28 Şubat döneminde olduğu gibi AK Parti sermayeyi yeşil kırmızı diye ayırıp bir kesimi yok etmeye çalışmadı. KOÇ'un sermayesine de Türkiye'nin sermayesi olarak baktı. Ve ilk kez bu değişim talebini rasyonel bir zeminde taşıyan politikaya dönüştüren güçlü bir lider ve kadro çıktı oldu. Ve bu lider ve kadro sadece içeride değil dışarıda da bir hikaye yazdı. O hikaye senin benim değil hepimizin, tüm Türkiye'nin hikayesi oldu. Zaman zaman AK Parti'ye kızan, bizi unuttu diyen, bu sefer oy vermeyeceğim galiba diyerek serzenişte bulunan da o büyük hikayeyi sahiplendi. Kesintisizi iktidarla geçen 22 yıla ve bu süre zarfında yaşanan onca badireye rağmen bu desteğin devam etmesinde bana kalırsa bu Türkiye'nin "büyük hikayesi"ne inanç var. "Türkiye Yüzyılı" boşuna değil yani!”