Olacak iş değil! AK Parti bunu nasıl yaptı? Herkes şaşkın

"Erdoğan öyle bir rejim kurdu ki her halükarda kendi kazanıyor" kolaycılığıyla açıklayanlara ise şu kadarını söyleyelim; değişmesini istemediğiniz vesayetçi parlamenter sistemle yönetilmeye devam etseydik AK Parti ve Erdoğan dışında herhangi bir partinin iktidarda olduğu bir denklem zaten söz konusu olmuyordu. Hiçbir maddi karşılık almaksızın gösterilen bu teveccüh, katlanılan bu zahmet, verilen bu destek Türkiye'nin siyasi tarihinin derinlikli analiziyle ancak kavranabilir. AK Parti 2001'de kuruldu. 15 aylıkken girdiği ilk seçimde 3 Kasım 2002'de iktidara geldi. O günden bugüne hiç seçim kaybetmedi. Biraz daha tafsilat verelim; 7 genel seçim, 4 yerel seçim (İl genel meclisi ve belediye başkanlık sayısında her zaman açık ara önde oldu) biri Meclis'te olmak üzere 4 cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3 referandum zaferi aldı. 18 seçim ediyor. Bu ne demek; muhalefet cenahı, her yöntemi denediği, kurabileceği tüm ittifakları kurduğu, küresel aktörlerin desteğini aldığı, terör örgütlerinin dahi takdirini kazanacak kadar işi ileri götürdüğü halde AK Parti, Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında 18 seçim kaybetti. İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını almak dışında hiçbir zafere imza atamadı. CHP oylarını neredeyse hiçbir seçimde artıramadı.