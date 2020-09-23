  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Okyanus ülkesinde görülmemiş balina olayı

2020-09-23 19:00:37
Okyanus ülkesinde görülmemiş balina olayı

Okyanus’ta bir ülke olan Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinden kötü haber geldi.

#1
Foto - Avustralya’da sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan en az 90'ının öldüğü belirtildi.

Avustralya’da sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan en az 90'ının öldüğü belirtildi.

#2
Foto - BBC'nin haberine göre, Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlileri olaya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

BBC'nin haberine göre, Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlileri olaya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Çalışmaların sürdüğü bölgede 270 balinanın üçte biri can verdi.

Çalışmaların sürdüğü bölgede 270 balinanın üçte biri can verdi.

#4
Foto - Yaklaşık 40 kişiden oluşan kurtarma ekibi 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başardığı, daha fazlasına açık denize kadar eşlik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Yaklaşık 40 kişiden oluşan kurtarma ekibi 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başardığı, daha fazlasına açık denize kadar eşlik etmeyi amaçladığı belirtildi.

#5
Foto - Balinalar Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulundu. Deniz biyologları olay hakkın açıklama yaptı. Balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor.

Balinalar Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulundu. Deniz biyologları olay hakkın açıklama yaptı. Balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor.

#6
Foto - Bölgede balinaların karaya vurmasının yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor. Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.

Bölgede balinaların karaya vurmasının yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor. Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.

Rıdvan Dilmen açığa çıkarınca tutuştular
Spor

Rıdvan Dilmen açığa çıkarınca tutuştular

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in FETÖ'nün spor yapılanmasına yönelik iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialar sonrası adları geçen İbra..
Erdoğan'la konuşan Macron'dan Türkiye açıklaması!
Siyaset

Erdoğan'la konuşan Macron'dan Türkiye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu...
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
CHP'li Başkanın kumar sevgisine pandemi bile engel olamadı
Gündem

CHP'li Başkanın kumar sevgisine pandemi bile engel olamadı

Koronavirüs nedeniyle İçişleri bakanlığınca Valiliklere gönderilen genelgede kağıt oyunu gibi etkinlikler kahvehanelerde yasaklanmıştı. CHP’..
Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu
Gündem

Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu

2012’de Binbaşı Ercan Kurt’u mayınlı tuzakla şehit eden terörist Şefik Körman, Amanoslar’da öldürüldü. Terörist Körman 2014’te kaçırdığı 2 a..
AK Parti’de büyük revizyon! %65’i değişiyor
Gündem

AK Parti’de büyük revizyon! %65’i değişiyor

AK Parti büyük bir revizyona gidiyor. İl ve ilçe kongrelerini düzenleyen AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yenileni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı