2020-09-23 19:00:37 Okyanus ülkesinde görülmemiş balina olayı
Okyanus’ta bir ülke olan Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinden kötü haber geldi.
Okyanus’ta bir ülke olan Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinden kötü haber geldi.
Avustralya’da sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan en az 90'ının öldüğü belirtildi.
BBC'nin haberine göre, Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlileri olaya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.
Çalışmaların sürdüğü bölgede 270 balinanın üçte biri can verdi.
Yaklaşık 40 kişiden oluşan kurtarma ekibi 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başardığı, daha fazlasına açık denize kadar eşlik etmeyi amaçladığı belirtildi.
Balinalar Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulundu. Deniz biyologları olay hakkın açıklama yaptı. Balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor.
Bölgede balinaların karaya vurmasının yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor. Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.
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