Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bir yandan da Süper Lig'deki ilk maçına hazırlanırken, diğer yandan da transfer için çalışmalarına devam ediyor. Orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Rade Krunic, Wilfred Ndidi ve Cengiz Ünder için görüşmelerini sürdürüyor. Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimler için karar vermeye hazırlanan Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılacak.