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Spor
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Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

2023-08-09 14:08:25
Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bir yandan da Süper Lig'deki ilk maçına hazırlanırken, diğer yandan da transfer için çalışmalarına devam ediyor. Orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Rade Krunic, Wilfred Ndidi ve Cengiz Ünder için görüşmelerini sürdürüyor. Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimler için karar vermeye hazırlanan Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılacak.

#1
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Süper Lig öncesi Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısı an itibarıyla 16'ya ulaştı. 14 yabancı oyuncu kuralının uygulandığı ligde, kontenjanda yer açabilmek için kolları sıvayan Sarı-lacivertli yönetim en az 2 oyuncu ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Son olarak Joao Pedro'nun Gremio'ya, Diego Rossi'nin de Columbus Crew'e transferlerinin ardından Fenerbahçe'de ayrılıklar devam edecek.

#3
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan isimlere yönelik talipler dikkat çekiyor.

#4
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Kontenjanda yer açmayı planlayan teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek.

#5
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Fanatik'te yer alan habere göre; bu doğrultuda eğer sakatlığı bulunan Lincoln'ün sözleşmesi dondurulmaz ise iki yabancıyla yollar ayrılacak.

#6
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Kendisine kulüp bulması söylenen Gustavo Henrique ile birlikte Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi olan Willian Arao ile yolların ayrılmasıyla birlikte yabancı sayısı 14'e düşmüş olacak.

#7
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Edin Dzeko transferiyle ilk 11'deki yerini bu sezon muhtemelen kaybedecek olan Michy Batshuayi'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline geldi.

#8
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Suudi Arabistan ve İtalya'dan Roma'nın ardından son olarak Fransa'da geçen sezon harika bir performans gösteren Lens, Batshuayi için harekete geçti.

#9
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

43 milyon Euro'ya Lois Openda'yı Leipzig'e satan Sarı-kırmızılıların, Belçikalı forvet için 11 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı bildirildi.

#10
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Tecrübeli oyuncuya da senelik 2.1 milyon Euro öneren Lens'le pazarlıkların devam ettiği bildirildi.

#11
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Fransız basınında Lyon'dan Ekambi'nin de Kanarya'ya gelmesi halinde Batshuayi'nin gidişinin önünün açılacağı yorumları yapıldı.

#12
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un, Nazım Sangare'ye talip olduğu bildirildi. Öte yandan Yılport Samsunspor'un ise Serdar Dursun için yakında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

#13
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

Sarı lacivertli ekipte yabancı kontenjanının çok olması yöneticileri kara kara düşündürüyor.

#14
Foto - Okuyunca çok şaşıracaksınız! Dzeko gelince ona yer kalmadı: Fenerbahçe'de yaprak dökümü...

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