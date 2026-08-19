Kanal İstanbul’da flaş gelişme: 250 tonluk dev operasyon başladı
Gezici tayfanın ve güçlü Türkiye karşıtlarının karşı çıktığı Kanal İstanbul projesi adım adım ilerliyor. Proje kapsamında yapımına başlanan ve projenin ilk köprüsü olma özelliğini taşıyan Sazlıbosna Köprüsü inşaatında, 250 tonluk dev tabliye kaldırma operasyonu gerçekleştirildi. Havadan çekilen görüntülerde, Sazlıbosna Barajı’ndan başlayıp Küçükçekmece Gölü’ne ve ardından Marmara Denizi’ne kadar uzanan Kanal İstanbul güzergahı tek bir karede net bir şekilde gözler önüne serildi.