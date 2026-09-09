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Spor
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Sarı lacivertliler düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe’nin yeni stadı

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Sarı lacivertliler düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe’nin yeni stadı

Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun vizyon hamlesiyle hazırlanan proje kapsamında, Chobani Stadyumu adeta baştan yapılarak kapasitesi 64 bin kişiye yükseltilecek.

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Foto - Sarı lacivertliler düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe’nin yeni stadı

Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan ve büyük takdir toplayan bu tarihi proje, gerekli izinlerin tamamlanmasıyla birlikte hemen start alacak.

#2
Foto - Sarı lacivertliler düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe’nin yeni stadı

Kulübe tek kuruş yük getirmeden dev sponsorluk desteğiyle hayata geçirilecek olan 50 milyon euroluk çılgın projede en dikkat çekici detay ise stadın mevcut çatısının özel krikolarla tam 6 metre yukarı yükseltilmesi olacak

#3
Foto - Sarı lacivertliler düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe’nin yeni stadı

Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarına yeni tribünler yapılacak. Ayrıca stadyuma 52 yeni loca eklenecek. Maraton ve Fenerium tribünlerine yapılacak ilavelerle toplam kapasite 64 bine ulaşacak.

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Foto - Sarı lacivertliler düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe’nin yeni stadı

MALİYETİ 50 MİLYON EURO Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, projenin yaklaşık maliyetinin 50 milyon euro olduğunu açıkladı. Özbağı, çalışmaların planlanan süresinin 12 ay olduğunu belirterek inşaat devam ederken Fenerbahçe'nin maçlarını kendi stadında oynayabileceğini söyledi. Ancak çatının yükseltileceği dönemde birkaç karşılaşmanın başka bir statta oynanabileceğini ifade etti.

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Foto - Sarı lacivertliler düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe’nin yeni stadı

YILLIK 25 MİLYON EURO EK GELİR HEDEFLENİYOR Fenerbahçe, kapasite artışının kulübün gelirlerine de önemli katkı sağlamasını bekliyor. Proje tamamlandıktan sonra mevcut gelirlere ilave olarak yıllık yaklaşık 25 milyon euro gelir artışı hedefleniyor. Kulüp, yaklaşık 50 milyon euroluk projenin sponsorların desteğiyle mevcut bütçeye yük getirmeden gerçekleştirilmesinin planlandığını da açıkladı.

#6
Foto - Sarı lacivertliler düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe’nin yeni stadı

SON AŞAMADA DIŞ CEPHE YENİLENECEK Kapasitenin artırılmasının ardından stadyumun dış kaplaması da yenilenecek. Fenerbahçe, bu çalışmalarla birlikte stadın iç atmosferinde tam akustik sağlanmasını hedefliyor.

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Yorumlar

Çuvaldız

Aziz de her gelişinde stad yapıyor!
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