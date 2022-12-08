Okul önlerinde sıkı denetim

Uygulamada kurallara uymayan 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 15 bin TL, muayenesiz araç kullanan 3 sürücüye bin 281 TL, 2 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan 392 TL, 1 sürücüye trafiği tehlikeye sokmaktan bin 823 TL, 1 sürücüye tescilsiz motosiklet kullanmaktan bin 823 TL, 2 sürücüye yetersiz ehliyet kullanmaktan 3 bin 646 TL, bir sürücüye aracı muayenesiz araçla ikinci kez uygulamaya takıldığı için 888 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 30 bin TL para cezası kesilirken, yakalama kaydı bulunan iki araç yakalandı.