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Okul önlerinde sıkı denetim

2022-12-08 14:31:59
Okul önlerinde sıkı denetim

İstanbul Küçükçekmece'deki okullarda asayişin sağlanması amacıyla polis ekipleri, okul çevresinde uygulama yaptı.

#1
Foto - Okul önlerinde sıkı denetim

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Çocuk Şube, Asayiş, Mobil Okul Timi, Asayiş Şube, Trafik Şube amirliğine bağlı yaklaşık 30 personel ilçe genelindeki okullarında önünde denetim yaptı.

#2
Foto - Okul önlerinde sıkı denetim

Yapılan denetimde polisler, 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik' amacıyla okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahıslar durdurdu.

#3
Foto - Okul önlerinde sıkı denetim

Şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Taramasının (GBT) ardından üzeri arandı.

#4
Foto - Okul önlerinde sıkı denetim

Uygulamada kurallara uymayan 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 15 bin TL, muayenesiz araç kullanan 3 sürücüye bin 281 TL, 2 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan 392 TL, 1 sürücüye trafiği tehlikeye sokmaktan bin 823 TL, 1 sürücüye tescilsiz motosiklet kullanmaktan bin 823 TL, 2 sürücüye yetersiz ehliyet kullanmaktan 3 bin 646 TL, bir sürücüye aracı muayenesiz araçla ikinci kez uygulamaya takıldığı için 888 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 30 bin TL para cezası kesilirken, yakalama kaydı bulunan iki araç yakalandı.

#5
Foto - Okul önlerinde sıkı denetim

Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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