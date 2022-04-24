Öksürük şikayetiyle gitti akciğerinden çıkan şey şok etti

Beş yıl boyunca öksürük, şiddetli ağrı sırtında yanma şikayetleri bulunduğunu ifade eden Mehmet Salih Fer, “Aynı şikayetlerle hastanelere gittim, muayenelerim yapıldı, filmler çekildi. Sık sık enfeksiyon geçiriyordum, farklı farklı tanılar konuldu ve ilaç tedavileri başlatıldı. Ancak hiçbir sonuç alamadım ve şikayetlerim devam etti. Son olarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğine geldim. Burada doktorlarım tarafından muayenelerim ve tetkik işlemlerim yapıldı. Neticede sol akciğerimde yaklaşık 5 senedir bir lades kemiği ile yaşadığımı öğrendim” dedi.