Okavango Deltası'nda kuraklık tehlikesi

Kuraklık yerel halk için endişe kaynağı olsa da turistler burayı ziyaret etmek için özellikle kurak mevsimi tercih ediyor. Bunun nedeni ise, aşırı sıcaklar ve su kıtlığından dolayı bölgedeki tüm hayvanların, çölde bir vaha olma özelliği taşıyan Okavango'daki sınırlı su kaynakları etrafında toplanması. Bu durum ziyaretçilere, daha fazla sayıda ve çeşitlilikte hayvanı, çok daha temiz bir görüş alanından ve oldukça yakından görme fırsatı tanıyor. Yağış mevsimi olan kasım-mayıs aylarında, deltanın yüzeyi tekrar sularla dolduğunda, hayvanların büyük çoğunluğu başka alanlara göçerken, arazi şartları da araç sürüşüne imkan vermiyor.