Okavango Deltası'nda kuraklık tehlikesi

Maun'dan Moremi'ye ulaşım, son derece olumsuz koşullarda yaklaşık 80 kilometre uzunluğundaki kum yoldan yalnızca dört çeker araçlarla sağlanıyor. Buranın geniş bir deltada yer alması ve yolların durumu göz önünde bulundurulduğunda, Moremi, araçla ulaşım için çok elverişli bir doğa alanı olarak görülmüyor. Bu yüzden turistler çoğunlukla, Maun çevresindeki konaklama tesislerinden gerçekleştirilen özel ya da grup halinde rehberli turları tercih ediyor. Kişi sayısının 2-6 arasında değiştiği turların fiyatları ise turistlerin en yoğun talep oluşturduğu ekim ayı itibarıyla kişi başı 150 dolardan başlıyor. Moremi'yi ziyaret edenler, başta aslan, çita, yaban köpeği, fil, zürafa, zebra ve antilop türleri olmak üzere, çok sayıda hayvanı doğal ortamlarında yakında görme fırsatı buluyor.