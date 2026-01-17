İngiltere’den şaşırtan teklif: Okan Buruk'un prensini Sergen Yalçın kapıyor: Çok ileri hamle...
Okan Buruk'un geçen sezon Dries Mertens'in yerine istediği Enzo Millot'un, Al-Ahli'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelmesinin yolu açıldı.
İngiliz Give Me Sport muhabiri Ben Jacobs, Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk'un prensi Enzo Millot'un kiralık olarak Beşiktaş forması giymeye yakın olduğnu iddia etti.
Gelen bilgilere göre Sergen Yalçın, takımdan ayrılması gündemde olan Rafa Silva'nın boşluğunu Al-Ahli'nin sezon başında 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Millot ile doldurmayı hedefliyor.
Fransız oyuncunun dinamizmi ve yaratıcılığını Yalçın yeni sistemindeki kilit parça olarak görüyor.
Sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk geçen sezon Dries Mertens’in takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Fransız oyuncuyu listesinin en başına yazmıştı. Ancak Fransız oyuncu için Galatasaray, Sttutgart'ı kendi istediği şartlara getirmeyi başaramamıştı.
