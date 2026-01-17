  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bazı ürünler gelecekte su yetersizliği yüzünden verimi yüzde 40'a kadar düşürebilir! O isim uyardı 'Karadenizli lüfer' kaçma yolunu buldu İngiliz devi Arda Güler için geliyor: İspanyollar tarih verdi! Ayıp olmuyor mu beyler?!? Galatasaray taraftarının cebi yanacak Sır gibi saklanıyordu... Ya Katar ya Suudi Arabistan: En-Nesyri'nin maaşı Avrupa takımlarını zorluyor 12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı Nihayet gidiyor bu terbiyesiz herif! Rafa Silva ile anlaşma sağlandı! Bonservisine kadar duyurdular Haftanın en çok kazandıranı belli oldu! Altın mı dolar mı?
Spor
5
Yeniakit Publisher
İngiltere’den şaşırtan teklif: Okan Buruk'un prensini Sergen Yalçın kapıyor: Çok ileri hamle...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İngiltere’den şaşırtan teklif: Okan Buruk'un prensini Sergen Yalçın kapıyor: Çok ileri hamle...

Okan Buruk'un geçen sezon Dries Mertens'in yerine istediği Enzo Millot'un, Al-Ahli'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelmesinin yolu açıldı.

#1
Foto - İngiltere’den şaşırtan teklif: Okan Buruk'un prensini Sergen Yalçın kapıyor: Çok ileri hamle...

İngiliz Give Me Sport muhabiri Ben Jacobs, Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk'un prensi Enzo Millot'un kiralık olarak Beşiktaş forması giymeye yakın olduğnu iddia etti.

#2
Foto - İngiltere’den şaşırtan teklif: Okan Buruk'un prensini Sergen Yalçın kapıyor: Çok ileri hamle...

Gelen bilgilere göre Sergen Yalçın, takımdan ayrılması gündemde olan Rafa Silva'nın boşluğunu Al-Ahli'nin sezon başında 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Millot ile doldurmayı hedefliyor.

#3
Foto - İngiltere’den şaşırtan teklif: Okan Buruk'un prensini Sergen Yalçın kapıyor: Çok ileri hamle...

Fransız oyuncunun dinamizmi ve yaratıcılığını Yalçın yeni sistemindeki kilit parça olarak görüyor.

#4
Foto - İngiltere’den şaşırtan teklif: Okan Buruk'un prensini Sergen Yalçın kapıyor: Çok ileri hamle...

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk geçen sezon Dries Mertens’in takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Fransız oyuncuyu listesinin en başına yazmıştı. Ancak Fransız oyuncu için Galatasaray, Sttutgart'ı kendi istediği şartlara getirmeyi başaramamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'a tokat: Çok ileri gitti
Dünya

Trump'a tokat: Çok ileri gitti

Son dönemde dünyada birçok tartışmalı karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump yapılan son anketlerde büyük bir şok yaşadı.
Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

Sosyal medyada yayın yapan Siber Haber TV adlı hesapta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve voleybolcu Derya Çayırgan hak..
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor
Gündem

Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor

Diploma davasında kendisine yöneltilen “puan–fakülte uyumsuzluğu” sorusuna doğrudan cevap vermek yerine konuyu yeni yıl, kandil ve genel tem..
Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...'
Dünya

Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...'

ABD Başkanı Donald Trump, devrik İran şahının oğlu Rıza Pehlevi hakkında açıklamada bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23