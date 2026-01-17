Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri

"Beslenme, herkes için önemli ama çocuklarımız için çok daha önemli. Hem hayatlarını idame ettirmeleri hem de gelişimleri için özellikle dengeli beslenmek çok önemli. Güçlü bağışıklık için çocukların kahvaltısız güne başlamaması gerekiyor. Günde 2 bardak sütü mutlaka içsinler. Yumurta, mutlaka sabah kahvaltılarında olsun. Günde C vitamini içeren birkaç öğün meyve ve sebze tüketmeleri gerekiyor. Haftada iki kez mutlaka balık, günde bir defa etli beslenme, protein kaynağı bakımından çok önemli."