Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Karne sevinci yaşayan çocukların, yeni döneme sağlıklı başlamaları için tatilde düzenli uyku, beslenme ve sıkı giyinmeye dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, "Güçlü bağışıklık için çocukların kahvaltısız güne başlamaması gerekiyor. Günde 2 bardak sütü mutlaka içsinler. Yumurta, mutlaka sabah kahvaltılarında olsun. Günde C vitamini içeren birkaç öğün meyve ve sebze almaları gerekiyor" dedi.