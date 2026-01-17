  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Giriş Tarihi:

Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Karne sevinci yaşayan çocukların, yeni döneme sağlıklı başlamaları için tatilde düzenli uyku, beslenme ve sıkı giyinmeye dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, "Güçlü bağışıklık için çocukların kahvaltısız güne başlamaması gerekiyor. Günde 2 bardak sütü mutlaka içsinler. Yumurta, mutlaka sabah kahvaltılarında olsun. Günde C vitamini içeren birkaç öğün meyve ve sebze almaları gerekiyor" dedi.

#1
Foto - Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, güçlü bağışıklık için çocukların kahvaltısız güne başlamamaları, günde C vitamini içeren meyve-sebze tüketmeleri ve mevsime uygun giyime dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Özkan, ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da mevsimden kaynaklı gribal enfeksiyonların yaşandığını belirtti.

#3
Foto - Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına yakalanmamak için önlem alınması gerektiğini dile getiren Özkan, "Mevsim geçişlerinde özellikle giyime, düzenli uykuya ve beslenmeye dikkat etmeliyiz. Mevsim dönüşlerinde gribal enfeksiyonlar ön plana çıkıyor. Özellikle beslenmeyi çok önemsiyoruz. Sabah düzenli, bol proteinli kahvaltı yapılması, öğle ve akşam öğünlerine dikkat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

#4
Foto - Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Çocukların karnelerini alıp yarıyıl tatiline girdiklerini ifade eden Özkan, eğitim öğretim dönemi başladığında bağışıklığın güçlü kalmasının önemli olduğunu vurguladı.

#5
Foto - Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Özkan, son zamanlarda mevsim normallerini zorlayan soğuk havayla karşı karşıya kalındığını belirterek, şöyle konuştu:

#6
Foto - Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri

"Beslenme, herkes için önemli ama çocuklarımız için çok daha önemli. Hem hayatlarını idame ettirmeleri hem de gelişimleri için özellikle dengeli beslenmek çok önemli. Güçlü bağışıklık için çocukların kahvaltısız güne başlamaması gerekiyor. Günde 2 bardak sütü mutlaka içsinler. Yumurta, mutlaka sabah kahvaltılarında olsun. Günde C vitamini içeren birkaç öğün meyve ve sebze tüketmeleri gerekiyor. Haftada iki kez mutlaka balık, günde bir defa etli beslenme, protein kaynağı bakımından çok önemli."

#7
Foto - Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Beslenme ve uyku düzeninin yanında hijyenin de çok önemli olduğunu dile getiren Özkan, "Okullarda özellikle el hijyenine çok önem veriyoruz. Yetişkinler için de çocuklar için de el yıkamak çok önemli. Hasta ve gribal enfeksiyonu olan çocukların mümkün mertebe okula gönderilmemesi, bulaşıcı hastalıkların ve basit gribal enfeksiyonların yayılmasını önlemek bakımından önemli." dedi.

#8
Foto - Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Özkan, kış ayları olmasına rağmen bazı kişilerin denize girdiklerini söyledi.

#9
Foto - Uzmanından yarıyıl tatiline giren çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Bunun sağlığı riske atabileceği uyarısında bulunan Özkan, "Bu işin meraklıları varsa onlara söyleyecek sözüm yok ama genel olarak önerim şudur: 'Yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi' diyoruz. Aynı şekilde insanlar denize yazın girsin, kışın sıkı giyinsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

