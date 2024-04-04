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Spor
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Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

2024-04-04 12:10:37
Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon planlaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan yıldız oyuncuya dev bir talip çıktı. İngiliz ekibi, başarılı oyuncu için devreye girdi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Bir yandan şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon planlaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Tüm bu gelişmeler devam ederken, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan yıldız oyuncuya dev bir talip çıktı.

#4
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

İngiliz ekibi, başarılı oyuncu için devreye girdi. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Trendyol Süper Lig'de kozlarını paylaştığı Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#6
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Sarı kırmızılılar 31. haftada karşı karşıya geldiği rakibini Mauro Icardi'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

#7
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Cimbom bu sonuçla birlikte puanını 84'e yükseltti. Aslan ligin bitimine 7 hafta kala liderliğini sürdürmüş oldu.

#8
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Öte yandan lig şampiyonluğuna konsantre olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair önemli bir haber geldi.

#9
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Sezon başında Galatasaray'a transfer olduktan sonra performansıyla adından söz ettiren Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

#10
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Takvim'de yer alan habere göre, sarı kırmızılıların başarılı stoperine İngiltere'den talip çıktı.

#11
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Okan Buruk'un kadrosunda önemli bir yeri olan 27 yaşındaki futbolcuyu gözüne kestirdi.

#12
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Savunmaya tartışmasız bir stoper almak isteyen Ada ekibinin, gelecek sezon için şartları zorlayacağı ve Sanchez'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

#13
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

2027'ye kadar Cimbom ile kontratı bulunan Sanchez'e 17 milyon Euro değer biçiliyor. Ayrıca G.Saray'ın 1 sene de kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.

#14
Foto - Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Sanchez, 3 gol, 2 asist üretti. 5 gole katkı veren Sanchez 22 maçta ilk 11'de görev yaptı. Cimbom, Davinson Sanchez'i 5 taksit ve 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan renklerine bağlamıştı.

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