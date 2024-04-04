Okan Buruk'un prensine dev talip! Büyük teklif ortaya çıktı bile... Şimdi ne yapacaklar?

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon planlaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan yıldız oyuncuya dev bir talip çıktı. İngiliz ekibi, başarılı oyuncu için devreye girdi. İşte tüm detaylar...