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Spor
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Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

2024-02-14 13:23:30
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu mücadeleden galibiyetle ayrılıp rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte tüm bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın S. Prag maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

#2
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

#3
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi.

#4
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Sarı-kırmızılılar, Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının olduğu A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. "Cimbom" topladığı 5 puanla üçüncü oldu ve yoluna "Kupa 2"de devam etme hakkı kazandı.

#5
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Çekya Ligi şampiyonu Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sonradan Galatasaray'ın grubuna düşecek Kopenhag'a elendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Sparta Prag, adını gruplara yazdırdı.

#6
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.

#7
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı.

#8
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan "Cimbom" grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu mağlubiyeti Bayern Münih karşısında yaşadı.

#9
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Kaptanı olduğu Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan yeni transfer Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.

#10
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu turnuvanın finalinde Nijerya'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ülkesinin formasını terleten yeni transfer Aurier, organizasyon sonrasında Türkiye'ye gelerek takımla çalışmalara başladı.

#11
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Tecrübeli sağ bek, Okan Buruk'un formayı vermesi durumunda yeni takımıyla ilk ilk heyecanını taraftarı önünde yaşayacak.

#12
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira, müsabakada forma giyebilecek.

#13
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Süper Lig'in 22. haftasında 21 Ocak'ta deplasmanda yapılan Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim, 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçını kaçırdı.

#14
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve ameliyat edildiği ülkesi Portekiz'de tedavisini tamamlayan Oliveira ise yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönecek. Son maçına 8 Aralık 2023'te çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 10 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.

#15
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Derrick Köhn, statü gereği karşılaşmada oynayamayacak.

#16
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrich Köhn'ü kattı. Sezon başında İtalya temsilcisi Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu da takıma geri döndü.

#17
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Sezon başında UEFA'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapabilen Galatasaray, takımdan ayrılan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu'nun yerine Vinicius, Aurier ve Berkan'ı listeye ekledi. UEFA'ya bildirim yapılmasından sonra transferi gerçekleşen Köhn, Avrupa kadrosu dışında kaldı.

#18
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Galatasaray, UEFA kadrosunda yer almayan genç futbolcu Eyüp Aydın'dan da yararlanamayacak.

#19
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

İşte G.Saray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i:

#20
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

#21
Foto - Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...

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