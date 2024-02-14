2024-02-14 13:23:30 Okan Buruk'tan sürpriz karar! Görücüye mi çıkacak! Peş peşe kritik kararlar Prag öncesi… O oyuncu için fırsat doğdu...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu mücadeleden galibiyetle ayrılıp rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte tüm bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın S. Prag maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)