Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a sert tepki

Okan Buruk, bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u kastederek, şampiyonluğun sahada kazanılmadığı yönündeki ifadeleri hatırlatması üzerine ise şu yanıtı verdi: Keşke burada olsalardı onlar size cevap verselerdi ama herhalde gelmediler. Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık. Fenerbahçe puan ortalaması olarak gerçekten başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş aynı şekilde. Onları tebrik etmek istedim, hep söyledim. Deplasmanda 3-0 rahat oyunla yenmiştik, bugün aynı şekilde yendik. Hak edenin kazandığı bir sene oldu. Bir tebrik veya maç öncesi bir karşılama tabi beklemiyoruz.