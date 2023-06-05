Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a sert tepki

Ben Galatasaray'da çalışmak için uzun zaman bekledim. Bu sene bana nasip oldu, amacım daha uzun yıllar çalışmak. Avrupa'da başarılara ulaşmak. Bu zor yarış içinde her şey olabiliyor ama benim isteğim tekrar devam etmek. Yönetimimizle görüştük, 1 sene uzatma opsiyonum vardı ama onun çok önemi yok. Bir araya geleceğiz, ben burada olmayı istiyorum, yönetimimiz burada olmamı istiyor. Bu yüzden gerisi kolay. Oyuncularımıza astronomik teklifler gelebilir. Performansı çok yüksek bir takımız. Zaniolo'nun da talibi olabilir ama kulübümüzün amacı yarışmacı olmak. Hedefimiz kadromuzu koruyabilmek. Bu kadronun üzerinde çok fazla oynamadan küçük desteklerle yeni sezona başlamak istiyoruz. Bu oyuncuları gelip sizden alma şansları olan büyük kulüpler var. Bu olduğunda da her pozisyona çalışmamız var ve hazırlıklıyız. Hocanın isteği hiçbir oyuncuyu kaybetmemektir.