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Spor
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Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a sert tepki

2023-06-05 00:51:07
Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a sert tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 'Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık.' diyerek tepki gösterdi.

#1
Foto - Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a sert tepki

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

#2
Foto - Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a sert tepki

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

#3
Foto - Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a sert tepki

Teknik direktör olarak Galatasaray'da ilk kupam. Kazandığım toplam kupa sayısını hatırlamıyorum. 2023'te 23. şampiyonluk ve 3-0 ile kazandık. 3'lerin devam ettiği bir sene oldu.

#4
Foto - Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a sert tepki

İyi olan kazandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe de puan ortalamasıyla başarılıydı. Onlar da ikincilik mücadelesi veriyor. Galatasaray olarak Türk futboluna katkı yaptık. Güzel bir sezonu, güzel bir karşılaşmayla bitirdik. Hak eden sezonu kazandı.

#5
Foto - Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a sert tepki

Ben Galatasaray'da çalışmak için uzun zaman bekledim. Bu sene bana nasip oldu, amacım daha uzun yıllar çalışmak. Avrupa'da başarılara ulaşmak. Bu zor yarış içinde her şey olabiliyor ama benim isteğim tekrar devam etmek. Yönetimimizle görüştük, 1 sene uzatma opsiyonum vardı ama onun çok önemi yok. Bir araya geleceğiz, ben burada olmayı istiyorum, yönetimimiz burada olmamı istiyor. Bu yüzden gerisi kolay. Oyuncularımıza astronomik teklifler gelebilir. Performansı çok yüksek bir takımız. Zaniolo'nun da talibi olabilir ama kulübümüzün amacı yarışmacı olmak. Hedefimiz kadromuzu koruyabilmek. Bu kadronun üzerinde çok fazla oynamadan küçük desteklerle yeni sezona başlamak istiyoruz. Bu oyuncuları gelip sizden alma şansları olan büyük kulüpler var. Bu olduğunda da her pozisyona çalışmamız var ve hazırlıklıyız. Hocanın isteği hiçbir oyuncuyu kaybetmemektir.

#6
Foto - Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a sert tepki

Okan Buruk, bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u kastederek, şampiyonluğun sahada kazanılmadığı yönündeki ifadeleri hatırlatması üzerine ise şu yanıtı verdi: Keşke burada olsalardı onlar size cevap verselerdi ama herhalde gelmediler. Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık. Fenerbahçe puan ortalaması olarak gerçekten başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş aynı şekilde. Onları tebrik etmek istedim, hep söyledim. Deplasmanda 3-0 rahat oyunla yenmiştik, bugün aynı şekilde yendik. Hak edenin kazandığı bir sene oldu. Bir tebrik veya maç öncesi bir karşılama tabi beklemiyoruz.

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