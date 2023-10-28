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Spor
25
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

2023-10-28 07:20:38
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizepsor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek Bayern maçı sonrası moral bulmak ve galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu maça nasıl bir kadro ile çıkcağı merak edilirken, gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Buruk, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Peki, Icardi ilk 11'de oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

#1
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

#2
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Karşılaşma öncesi Galatasaray topladığı 25 puanla 2. sırada yer alıyor. 14 puan toplayan Çaykur Rizespor ise 8. sırada bulunuyor.

#3
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

43. RANDEVU Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 42 lig maçından 28'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 99 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.

#4
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

RİZE'DEKİ MAÇLAR Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig maçlarında 22. kez Rize'de karşı karşıya gelecek.

#5
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

#6
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Rize'de Galatasaray'ın 46 golüne, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verdi.

#7
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

FARKLI SKORLAR Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

#8
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

#9
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 42 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

#10
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 42 maçın 39'unda fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

#11
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

ICARDI İLK 11'DE Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında iğneyle sahaya çıkan Mauro Icardi'nin Çaykur Rizespor karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

#12
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-kırmızılıların Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

#13
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

#14
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

MUSLERA

#15
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

BOEY

#16
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

SANCHEZ

#17
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

ABDÜLKERİM

#18
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

ANGELINO

#19
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

TORREIRA

#20
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

KAAN

#21
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

TETE

#22
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

KEREM

#23
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

ZAHA

#24
Foto - Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

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