Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Geçmiş maçlara göre performanslarının düşük olduğunu dile getiren Buruk, "Genel olarak hem tempomuz hem de pozisyon üretmemiz önceki maçlara göre daha azdı. İlk yarı biraz daha iyiydi ama önceki maçların altındaydı. Devreye 1-0 üstünlükle girdik. Rakibimiz orta sahadaki topa dokunuşlarıyla, kanat oyuncularıyla pozisyona girdi. İkinci golü bulup daha rahat götürmek istesek de golü atamadık. Maç 1-1 de bitebilirdi. Derbiler öncesi bu tür maçlar zor oluyor. Hem kart hem sakatlıklar bir sonraki maçı düşündürüyor. Bu düşünce performansları alta çekebiliyor. Bugün önceki maçların altında bir Galatasaray vardı. Ürettik, gol kaçırdık, sonlandıramadığımız pozisyonlar oldu ama bundan iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Geçen sezon da bu tür maçlar oynamıştık. Bugünkü karşılaşmayı onlara benzettim. Ancak kazanmak önemliydi. İç sahadaki kazanma performansımızı devam ettirdik. Derbiye aynı puanla giriyoruz. Bugünün iyi yanı aldığımız 3 puan oldu." diye konuştu.