Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Okan Buruk, Türk futbolunun son günlerde yaşadığı sorunların çözümü olmadığını ileri sürdü. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ve sonrasındaki olaylarla ilgili soru üzerine Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuyla ilgili bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. İnsan olarak nasıl bu hale geldiğimizi sorgulamak gerek. Bunu sadece futbola bağlamamak lazım. Geçen hafta hepimizin çok üzüldüğü bir olay yaşandı. Ancak 2-3 gün sonra her şey normale döndü. Sosyal medyada kavgalar, birbirine saldırmalar başladı. Bu ülkede bir şey değişmiyor. Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Maalesef bu kaosu besleyenler de reyting alıyor. Bu da önemli bir şey. Hepimizin üstüne bir şeyler alması gerekiyor. Kazanmak için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Kendi duruşumuzun dışına çıktığımız, hata yaptığımız zamanlar oluyor. Kazanmaya odaklıyız. Kazandığımızda her şeyin bittiğini düşünüyoruz."