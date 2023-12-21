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Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Spor
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Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

2023-12-21 15:39:25
Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçmiş maçlara göre iyi oynamamalarına rağmen VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

#1
Foto - Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Geçmiş maçlara göre performanslarının düşük olduğunu dile getiren Buruk, "Genel olarak hem tempomuz hem de pozisyon üretmemiz önceki maçlara göre daha azdı. İlk yarı biraz daha iyiydi ama önceki maçların altındaydı. Devreye 1-0 üstünlükle girdik. Rakibimiz orta sahadaki topa dokunuşlarıyla, kanat oyuncularıyla pozisyona girdi. İkinci golü bulup daha rahat götürmek istesek de golü atamadık. Maç 1-1 de bitebilirdi. Derbiler öncesi bu tür maçlar zor oluyor. Hem kart hem sakatlıklar bir sonraki maçı düşündürüyor. Bu düşünce performansları alta çekebiliyor. Bugün önceki maçların altında bir Galatasaray vardı. Ürettik, gol kaçırdık, sonlandıramadığımız pozisyonlar oldu ama bundan iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Geçen sezon da bu tür maçlar oynamıştık. Bugünkü karşılaşmayı onlara benzettim. Ancak kazanmak önemliydi. İç sahadaki kazanma performansımızı devam ettirdik. Derbiye aynı puanla giriyoruz. Bugünün iyi yanı aldığımız 3 puan oldu." diye konuştu.

#2
Foto - Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Sebepsiz yere takımında yorgunluk gördüğünü belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Bugün oyuncu diriliğinden mutlu olmadım. Maç da oynamadık ama yorgunluk var gibiydi. Bu yorgunluğu oluşturacak bir şey yoktu. Bazen maç öncesi konsantrasyon performansta etkili olabiliyor." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sakalığına rağmen takımla olan Mauro Icardi'nin daha iyiye gittiğini söyledi. Maçı şut çekemeden tamamlayan Arjantinli yıldızın performansıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Yüzde 100'üyle oynayamayan 2-3 oyuncumuz var. Zaha'da da aynı sıkıntı var. Bileğindeki ağrıya rağmen zaman zaman iğne olarak oynadı. Icardi daha iyiye gidiyor. Zaman zaman iğne olmadan da antrenmanlar yapıyor. Hakim Ziyech'te aynı sorunları yaşadık. Şu anda yüzde 100'üne olmayan ama onlara çok ihtiyaç duyduğumuz, bizim için özel oyuncular var. Sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

#4
Foto - Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Okan Buruk, Türk futbolunun son günlerde yaşadığı sorunların çözümü olmadığını ileri sürdü. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ve sonrasındaki olaylarla ilgili soru üzerine Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuyla ilgili bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. İnsan olarak nasıl bu hale geldiğimizi sorgulamak gerek. Bunu sadece futbola bağlamamak lazım. Geçen hafta hepimizin çok üzüldüğü bir olay yaşandı. Ancak 2-3 gün sonra her şey normale döndü. Sosyal medyada kavgalar, birbirine saldırmalar başladı. Bu ülkede bir şey değişmiyor. Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Maalesef bu kaosu besleyenler de reyting alıyor. Bu da önemli bir şey. Hepimizin üstüne bir şeyler alması gerekiyor. Kazanmak için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Kendi duruşumuzun dışına çıktığımız, hata yaptığımız zamanlar oluyor. Kazanmaya odaklıyız. Kazandığımızda her şeyin bittiğini düşünüyoruz."

#5
Foto - Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

"TRANSFERLE İLGİLİ ÖNÜMÜZDEKİ İKİ FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

#6
Foto - Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arası transferine 2 Fenerbahçe derbisinden sonra karar vereceklerini dile getirdi.

#7
Foto - Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Sol bekte kadroya almadığı Angelino'nun performansı ve bu bölgeye transfer düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine Buruk, "Angelino, çok kariyerli ve iyi bir oyuncu.

#8
Foto - Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Ofansif özellikleri nedeniyle onu getirerek önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorduk. Oynadığı zaman da etkili oldu. Bu bir adaptasyon süreci. Yeni bir takıma, ülkeye gelmenin zorluğu var. Galatasaray baskısı da çok farklı bir şey. Buna adapte olmakta da zorlanıyorlar. Angelino, çok iyi bir profesyonel. Bugün de Barış'ı tercih ettik. Geçen sezondan beri sol bekte çok fazla oyuncu kullandık. Transferle ilgili önümüzdeki iki Fenerbahçe derbisinden sonra karar vereceğiz. Oyuncularımızdan memnunuz. Az süre verdiğim Bakambu ve Halil Dervişoğlu gibi önemli, değerli, çok çalışan oyuncularımız var. Ndombele fizik ve antrenman temposu olarak yukarı çıktı. Az şans verdiğim çok oyuncu var. İhtiyacımız olursa bir bölgeye transfer yapabiliriz.

#9
Foto - Okan Buruk’tan bomba itiraf: Derbi ile ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Herkes şaşkın:

Bununla ilgili hazırlığımızı yapıyoruz ama kararı iki maçtan sonra vereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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