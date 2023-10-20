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Spor
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Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

2023-10-20 15:44:09
Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'da büyük beklentilerle kadroya katılan yıldız oyuncu, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında yıldız isimle yollarını ayırıp bölgesine yeni bir takviye gerçekleştirmeyi planlıyor. Öte yandan Galatasaray'da teknik heyet, analizini tamamlayıp taktik provalara geçerken Beşiktaş'ı devirecek planın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Galatasaray, milli ara sonrası derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, zorlu derbide de kazanarak formunu sürdürmek istiyor.

#2
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu konumunda bulunuyor. 2011 yılının yaz transfer döneminde Cim Bom’a katılan Uruguaylı file bekçisi, bugüne kadar 24’ü Süper Lig, 1’i de TFF Süper Kupa olmak üzere 25 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.

#3
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Bu maçlarda Galatasaray, TFF Süper Kupa’da penaltılarla olmak üzere 12 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez de yenildi. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Bu sezon ligdeki 8 maçta da görev alan Muslera, kalesinde 4 gol gördü.

#4
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Zaha’yı da bir süre oynatan, ancak performans alamayan Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu bekletmeye almış ve güçlenmesi için Florya’da özel idmanlar yaptırmıştı.

#5
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Ziyech de aynı şekilde bir süre sahaya sürülmeyecek, bunun yerine Florya’daki güçlendirme çalışmaları devam edecek. Ziyech ancak yüzde 100 hazır olduğunda süre almaya başlayacak. Faslı yıldız bu nedenle Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarının kadrolarında yer almayacak.

#6
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Galatasaray’da Beşiktaş derbisine yönelik rakip analizleri tamamlandı ve taktik provalara geçildi. Aslan’ın hocası Okan Buruk, Kartal’ın zayıf yönlerini tespit ederek, sahada nasıl bir oyun oynayacaklarını futbolcularına anlatmaya başladı.

#7
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Galatasaray’da Beşiktaş derbisine yönelik rakip analizleri tamamlandı ve taktik provalara geçildi. Aslan’ın hocası Okan Buruk, Kartal’ın zayıf yönlerini tespit ederek, sahada nasıl bir oyun oynayacaklarını futbolcularına anlatmaya başladı.

#8
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Başarılı teknik adam için zaferin anahtarı, “Sabırlı ve tempolu oyundan” geçiyor. Buruk, öğrencilerinin seyirci desteğini de arkalarına alarak önde baskıyla mücadeleye başlamalarını ve topun kendilerinde kalmalarını istiyor.

#9
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Aslan’ın hocası, skor gecikse bile oyuncularının baskı altında hissetmemeleri gerektiğini belirtip, atak sürekliliği sağlamalarının önemine dikkat çekti.

#10
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Fanatik'te yer alan habere göre; antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir de konuşma yapan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

#11
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Bizim oynayacağımız oyun kadar, rakibimizin durumu da bu maçta çok önemli. Beşiktaş, yeni hocasıyla çıkış arayan bir takım. Bizim maçı da bir fırsat olarak görüyorlar ve bize zorluk çıkarmak için her şeyi yapacaklar.

#12
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Öte yandan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri doğrultusunda sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, ara transfer dönemi adına da çalışmalarına hız vermiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, kadroda performansı yetersiz görülen isimlerin yerine takviyeler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda yolların ayrılacağı isimlerden biri de belirlenmiş gibi duruyor. Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı yeni transferini devre arasında göndermeyi planlıyor.

#13
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Galatasaray'ın sezon başında Mauro Icardi’ye alternatif olarak transfer ettiği Cedric Bakambu, henüz golle tanışmayı başaramadı. Ligde 4, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 olmak üzere 8 maçta süre alan 32 yaşındaki santrfor, yetersiz performansı nedeniyle şimdiden gözden çıkarılmış durumda.

#14
Foto - Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…

Galatasaray Yönetimi, devre arasında Bakambu ile yolları ayırarak daha etkili bir yedek golcü transfer etmeyi planlıyor. Kongolu futbolcu, geçen sezon Yunanistan Ligi’nde 18 gol atarak, gol kralı olmayı başarmıştı.

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