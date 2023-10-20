2023-10-20 15:44:09 Okan Buruk yıldız olur diye aldı elinde patladı! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Hiç hesapta olmayan gelişme…
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'da büyük beklentilerle kadroya katılan yıldız oyuncu, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında yıldız isimle yollarını ayırıp bölgesine yeni bir takviye gerçekleştirmeyi planlıyor. Öte yandan Galatasaray'da teknik heyet, analizini tamamlayıp taktik provalara geçerken Beşiktaş'ı devirecek planın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar...