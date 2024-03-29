2024-03-29 11:27:11 Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan yeni sezon için transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitme durumunda kadrosunu daha güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, yeni yıldızını Portekiz'de buldu. İşte Okan Buruk'un da açıkladığı o isim ve transferin detayları...