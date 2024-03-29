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Spor
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Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

2024-03-29 11:27:11
Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan yeni sezon için transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitme durumunda kadrosunu daha güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, yeni yıldızını Portekiz'de buldu. İşte Okan Buruk'un da açıkladığı o isim ve transferin detayları...

#1
Foto - Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

Yeni sezon için transfer girişimlerine şimdiden başlayan yönetim, Okan Buruk'un raporu ve istediği oyuncular doğrultusunda harekete geçti.

#3
Foto - Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

Cimbom, deneyimli hocanın takımda görmek istediği Portekizli yıldız için kolları sıvadı. İşte Galatasaray'da transfer gündemine gelen o yıldız isim...

#4
Foto - Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

#5
Foto - Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

Sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, bomba bir yıldızı daha transfer listesine aldı.

#6
Foto - Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'ne gitme durumunda kadrosunu daha güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, yeni yıldızını Portekiz'de buldu.

#7
Foto - Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün Antalya kampında basın mensupları ile buluştu. Buruk, transfer gündemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

#8
Foto - Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

Tecrübeli hoca G.Saray'ın gündeminde olduğu konuşulan Portekizli yıldız Rafa Silva sorusuna "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir."

#9
Foto - Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

"Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" yanıtını verdi.

#10
Foto - Okan Buruk Türkiye'ye ilan etti: Rakipleri ne yapacağını şaşıracak! Galatasaray’ın planı belli oldu!

Sabah'a göre; Bu sezon Benfica'da gösterdiği dikkatleri üzerine çeken Rafa Silva, Avrupalı devlerin de radarına girdi. 44 maçta 18 ve 14 asist yapan Portekizli yıldız için Galatasaray'ın görüşmelere başlayacağı bildirildi.

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