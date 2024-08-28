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Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

2024-08-28 11:27:11
Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

GALATASARAY HABERLERİ... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off Eleme Turu rövanş maçında İstanbul'da kozlarını paylaştığı İsviçre temsilcisi Young Boys'a maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak elendi. Karşılaşma sonrasında yenilginin faturası teknik direktör Okan Buruk'a kesildi. Maç sonu olay yaratacak Okan Buruk açıklamaları gündeme oturdu.

#1
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

#2
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

Karşılaşma sonrası yenilginin faturası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kesildi.Sosyal medyada sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a yüklendi.

#3
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

Yenilgi sonrası Okan Buruk'a sinirlenen sarı - kırmızılı taraftarlar hep bir ağızdan Buruk'u istifaya davet etti. X platformunda mücadelenin tamamlanmasından kısa bir süre içerisinde Okan Buruk ismi gündeme oturdu.

#4
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

Spor yazarları, Galatasaray'ın 3-2'nin rövanşında Young Boys'a 1-0 yenilip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne playoff turunda veda ettiği maçı yorumladı.

#5
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

Levent Tüzemen: "Okan hocanın kafası çok dalgın. 2 senedir Galatasaray'ı şampiyon yapan Okan hocanın ilk kez bir maça birbirini tamamlamayan oyunculardan kurulu bir ilk 11 çıkardığını gördüm." [Sabah]

#6
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

Halil Özer: "Sahaya çıkardığın ilk on bir bir felaket. Bu kadronun başarılı olabileceğini nasıl düşündün hocam? Adamların fizik gücü senin üstünde. Üstelik iyi hocaları var. Bu on birle hangi cesaretle sahaya çıktın? Bu maçın farklı yenilgiyle bitmemesi mucize. Ama bu mucizeyi bile değerlendiremedin. Eğer sen Şampiyonlar Ligi’nin son maçının ikinci yarısına Berkan Kutlu ve Kerem’i kurtarıcı olarak sahaya sürüyorsan zaten bu organizasyona ayıp. Tabii bu da yönetime yazar. Sadece Okan hocaya değil." [Milliyet]

#7
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

Osman Şenher: "Florya’da neler oluyor bilemiyorum. Ama futbolcuların rahat olmadığını görüyoruz. Muslera gibi efendi bir kaptan kırmızı kart görüyorsa biraz düşünmek lazım. Bu kötü gidişatı kim durduracak, Okan hoca. Peki her gün futbolcularının transfer haberleri çıkarken, 3-4 futbolcuya ‘seni istemiyorum, kendine takım bul’ denirken, Florya’ya huzur gelir mi? Futbolcular rahat top oynayabilir mi? Evet, hepimiz çok üzüldük. Cim Bom maddi olarak çok şey kaybetti. Ama bir an önce toparlanıp hiç olmazsa Avrupa Ligi’ne kendisini hazırlamalı. [Milliyet]

#8
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

Engin Verel: "Mertens girdikten sonra Galatasaray daha organize ve gole yakın oynadı. Fırsatlar da yakaladı fakat bir kontraya kurban gitti. Norveçli hakem de her türlü pisliği yapan Young Boyslu oyunculara karşı şefkat doluydu" [Akşam]

#9
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

Ahmet Çakar: "Muslera ilk maçta çok düşündürücü goller yedi. Dün gece de baskının arttığı dakikalarda manasız şekilde ortamı gerdi, oyundan çıkan Young Boys'lu oyunculara müdahale etti, takımın ritmi bozuldu, son dakikada da golden sonra hakeme kendini attırdı. Çok düşündürücü, çok rahatsız edici bir durum. Sonuçta; Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde… Ama Muslera en az iki maç yok. Görünen o ki büyük bir ihtimal Okan Buruk da olmayacak. Galatasaray'da çanlar bangır bangır çalıyor." [Sabah]

#10
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

Uğur Meleke: "Dün Ali Sami Yen’de ilk 45 dakikanın sonunda ikili mücadele istatistikleri şöyleydi: Yerde Galatasaray yüzde 34, Young Boys yüzde 66... Havada Galatasaray yüzde 22, Young Boys yüzde 78... Ben uzun zamandır bir takımın bir başkasına ikili mücadele anlamında bu kadar ezildiğini anımsamıyorum yazacaktım ki sonra hatırladım: Bir hafta önce aynı Galatasaray, aynı Young Boys karşısında yaşamıştı bu sıkıntıyı!" [Hürriyet]

#11
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

Ömer Üründül: "Son 3 dakikaya girilirken gole çok yakın şut, rakibin sırtından döndü ve o topun dönüşündeki kontratakta Young Boys işi bitiren golü buldu. Maç başından beri çok gergin ve sinirli olan Muslera da kırmızı kartı görüp oyunu tamamlayamadı. İki maça baktığımızda Galatasaray kesinlikle turu geçecek futbolu sergileyemedi. Teknik adam hataları buna zemin hazırladı. Young Boys da hak ederek tur kapısını açtı." [Sabah]

#12
Foto - Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

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