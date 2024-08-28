2024-08-28 11:27:11 Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:
GALATASARAY HABERLERİ... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off Eleme Turu rövanş maçında İstanbul'da kozlarını paylaştığı İsviçre temsilcisi Young Boys'a maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak elendi. Karşılaşma sonrasında yenilginin faturası teknik direktör Okan Buruk'a kesildi. Maç sonu olay yaratacak Okan Buruk açıklamaları gündeme oturdu.